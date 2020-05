En Guasave, regidores dejan de revisar la cuenta pÃºblica

En Guasave, regidores dejan de revisar la cuenta pública

La última cuenta del Ayuntamiento que pasó por el Cabildo fue la de enero de 2019; Tesorería dejó de mandar la información a la comisión de Hacienda, dice Diego Antonio Figueroa Bátiz, Regidor del PRI

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Aunque una de las facultades que tienen los integrantes del Cabildo es revisar el gasto público del Gobierno Municipal, en Guasave los regidores tienen ya casi año y medio que no cumplen con este mandato, ya que la última cuenta pública mensual que revisaron fue la de enero de 2019.

El Regidor del PRI, Diego Antonio Figueroa Bátiz, dijo que ya tiene mucho tiempo que el área de Tesorería no turna la cuenta pública mensual a la comisión de Hacienda, de la que es integrante.

El edil explicó que la administración municipal argumenta que no es obligación que la cuenta pública tenga que pasar por el Cabildo, ya que es ante la Auditoría Superior del Estado que se debe de presentar.

“El año pasado hubo esa controversia en la comisión y ya no la presentaron ellos”, comentó, “uno de los funcionarios que corresponde a la materia de ese tema anunció eso, que no era su obligación y que ellos la seguirían presentando ante el Estado”.

La Ley de Gobierno Municipal, en su artículo 28, establece que es facultad y obligación de los ayuntamientos en materia de Hacienda, entre otras, formular la cuenta pública mensual dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al que corresponda, que deben presentar al Congreso.

El artículo 39 de esta misma ley indica que el Síndico Procurador tiene la facultad y obligación de revisar la cuenta pública mensual previo a su análisis y aprobación en el pleno del Cabildo, para su posterior envío al Congreso del Estado.

Mientras que el artículo 59, también de esa normatividad, indica que corresponde al Tesorero Municipal llevar la contabilidad del Ayuntamiento, formular la cuenta pública en los primeros 10 días del mes que corresponde, remitiéndola de inmediato al Síndico Procurador, para su revisión, contando este último con cinco días para efectuarla. Transcurrido este plazo, deberá ser enviada a la comisión respectiva

También deberá remitir al Congreso del Estado dentro de los primeros 20 días de cada mes, la cuenta pública del mes inmediato anterior, con todos sus anexos, acompañados de los comprobantes respectivos y del acta de aprobación del Cabildo correspondiente.

Según registros de las actas de Cabildo, el 18 de febrero de 2019 fue la última ocasión que se discutió y aprobó en este órgano de gobierno la cuenta pública, que en esa ocasión correspondía a la de enero de ese mismo año.

Sobre la situación, Figueroa Bátiz subrayó que es sano que los regidores puedan revisar y analizar el gasto público de la administración municipal.

“Es por cuestión de transparencia, para mejoría del funcionamiento del Ayuntamiento, como para la ciudadanía de Guasave, lo mejor, lo ideal y lo más sano es que todo quede en la luz pública”, sostuvo.

La Regidora del PAN, Nidia Gaxiola Gutiérrez, también integrante de la comisión de Hacienda, confirmó que tienen muchos meses que no les pasan la cuenta pública.

“Nosotros no somos partícipes de esto, no la tenemos que aprobar en Cabildo y hasta ahorita no tenemos ningún dato de la manera en que se están gastando los recursos”, expresó.

Se buscó la opinión del Tesorero Joel Quintero Castañeda para que diera su opinión sobre este tema, pero no respondió los mensajes.