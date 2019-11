En Guasave, restauranteros de Las Glorias piden que les perdonen crÃ©ditos

En Guasave, restauranteros de Las Glorias piden que les perdonen créditos

En 2014, Red Fosin financió con 200 mil pesos a ocho establecimientos afectados por marejadas, con la promesa del Gobierno del Estado de gestionar recursos del Fonden para pagar dichos créditos, lo que no ocurrió

Reyes Iván Camacho

Los ocho restauranteros de Las Glorias, Guasave, se ven afectados porque Red Fosin los mandó al Buró de Crédito y además de que no pueden pagar ese financiamiento, no pueden acceder a nuevos créditos.

GUASAVE._ Ocho restauranteros de playa Las Glorias que recibieron créditos de 200 mil pesos cada uno en 2014 por parte de Red Fosin gestionan a través de Canirac Guasave la exención del pago de dicho financiamiento, argumentando que fueron engañados en ese momento.

Arturo García Medina, presidente del organismo camaral, explicó que tras las marejadas de 2014 que afectaron varios establecimientos del balneario, el Gobierno del Estado ofreció créditos por 200 mil pesos a los afectados, con la promesa de que se gestionarían recursos del Fonden y que de ahí se pagarían dichos préstamos.

“Les dieron unos créditos con la promesa de convertirlos en apoyo con una gestión que iban a hacer a través de Fonden y con esos recursos que iban a bajar del Fonden iban a pagar los créditos que les dieron”, dijo, “ellos no estaban en posibilidad de recibir créditos, lo que ocupaban eran apoyos, les vendieron esa idea, cosa que no sucedió y los dejaron con los créditos que no pudieron pagar por las condiciones en que estaban”.

Ahora esos ocho restauranteros se ven afectados porque Red Fosin los mandó al Buró de Crédito y además de que no pueden pagar ese financiamiento, no pueden acceder a nuevos créditos.

García Medina subrayó que han iniciado gestiones ante la oficina del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, la Secretaría de Economía y Red Fosin para que se le pueda condonar ese adeudo a los ocho restauranteros para que puedan salir del Buró de Crédito.

“Estamos esperando que nos den una respuesta, ellos quedaron que a partir de que les entregáramos el documento en tres semanas más pudieran tener una respuesta”, detalló.

Gustavo Miguel Rivera, uno de los ocho restauranteros que están en esa situación, recordó que ese recurso que se les asignó fue con la idea de soliviar los negocios que fueron afectados directamente con las marejadas.

“El Gobernador en ese entonces (Mario López Valdez) nos pidió que recibiéramos esos recursos como créditos con la promesa de que se iban a gestionar recursos adicionales para que el gobierno mismo los pagara, el detalle es que sí se gestionaron los recursos y no supimos cómo los aplicaron y al final quedamos boletinados en el Buró de Crédito”, lamentó.

Ahora se les ha presentado la coyuntura de nuevas oportunidades de financiamiento con la Financiera Nacional, pero no pueden acceder a ellos por ese problema que tienen ante Red Fosin, aseveró.