En horas resolverÃ¡n problema de la basura en Guasave, promete Secretario

BASURA

En horas resolverán problema de la basura en Guasave, promete Secretario

Ya tienen un acuerdo preestablecido y no necesariamente es con PASA, adelanta José Luis Guerrero Sánchez

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Es cuestión de horas para que el Ayuntamiento de Guasave resuelva el problema de la recolección de basura que se ha venido complicando desde hace dos semanas que PASA suspendió dicho servicio, informó José Luis Guerrero Sánchez.

Aunque no quiso decirlo con precisión, el Secretario de la Comuna adelantó que ya tienen un acuerdo preestablecido y no precisamente es con Promotora Ambiental S. A., cuyos directivos han sostenido reuniones con la Alcaldesa Aurelia Leal López que no han fructificado.

"Se está trabajando arduamente con el equipo del Ayuntamiento y la participación de los directores y mucha ciudadanía, estamos trabajando, pero ya se tiene la solución, en unas horas se va a dar la respuesta, hay un acuerdo preestablecido, se está 'cocinando', no precisamente con PASA", dijo.

En estas dos semanas que se ha acentuado el problema de la basura en el municipio, el funcionario destacó la participación ciudadana, que ha respondido de gran manera en apoyo al Ayuntamiento.

"Esta contingencia ha servido de experiencia para que Guasave entienda que en algunos asuntos debemos de participar y agradecemos a la ciudadanía porque se fletó, demostró que Guasave es noble, nos dimos cuenta que se aplicó", expresó.

Guerrero Sánchez reconoció que habrá quejas porque el servicio de recolección de basura no ha sido tan eficiente como lo quisieran, pero con todo y las dificultades con las que han estado prestando el servicio, la ciudadanía ha apoyado a la administración municipal.

"Nos hacen falta muchos espacios que cubrir, y por supuesto que hay algunas personas que no se han incluido, pero lo que sí hemos visto es que la ciudadanía guasavense se ha aplicado, ha aportado, ha apoyado y sobre todo se ha organizado para que esto tenga su fin", reiteró.

Y es que las autoridades municipales han tenido roces con algunos síndicos municipales que supuestamente no se han sumado al plan de trabajo.

El Secretario del Ayuntamiento aseguró que se les ha estado apoyando con el combustible para que puedan realizar esta labor, pero entienden que siempre habrá gente que trabaje en contra.