En Indonesia, hallan restos de avión que desapareció con 62 personas, entre ellas 10 menores de edad

Ya fueron localizados los restos del avión Boeing 737-524 de Indonesia que había desaparecido después de su despegue durante la mañana de este sábado con 62 pasajeros, entre ellos tres bebés y siete menores de edad, así como 12 tripulantes.

Las autoridades de Indonesia confirmaron el hallazgo de los restos de la aeronave la aerolínea local Sriwajaya Air, con la que habían perdido contacto después del despegue del Aeropuerto Internacional Sukarno-Hatta con dirección a Pontianak, en Borneo Occidental.

De acuerdo a información de agencias noticiosas, tras el reporte de la desaparición del avión la Marina de Indonesia desplegó 10 barcos para rastrear la zona frente a las costas de Yakarta, en el Mar de Java.

Fue horas más tarde que se confirmó el hallazgo de la zona exacta de la colisión cerca de la isla de Laki, a unos 6 kilómetros de la línea costera de la capital.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.

Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ