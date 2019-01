En Infonavit Playas exhiben fuga de agua y aseguran que Jumapam no ha podido repararla

Los habitantes del sector dicen que el derrame tiene más de un mes

Fernanda Magallanes

08/01/2019 | 11:15 AM

Vecinos del Andador Playa Mármol, en el Infonavit Playas, denunciaron una fuga de agua potable que afecta el abasto de sus casas, además que daña ese acceso desde hace más de un mes.

Los habitantes del sector aseguran que el problema ya fue denunciado ante Jumapam, que el personal acudió a resolver el problema, abrieron el concreto, pero que jamás regresaron a repararlo.

“Esto es un problema, tenemos más del mes y nadie viene a repararlo, como no está en una calle principal, pues nadie viene, fue reportada y es fecha que no se repara, el problema también está en las calles, no sólo con empresarios”, dijo un vecino.

El espacio que se abrió para reparar la fuga es un rectángulo que afecta a la calle, mide aproximadamente metro y medio de largo por un metro de ancho, y aunque no es muy profundo, sí se alcanza a ver que el agua ya está rebasando el limite de la apertura y generará encharcamientos sobre el resto de la vialidad.

El área donde está la fuga se encuentra entre Andador Olas Altas y Andador Playa El Caimanero, paralelo a la Calle General Aguirre Benavides y el Andador Playa de Barrón.

“Necesitamos que nos reparen esta fuga de manera inmediata, ya no podemos seguir esperando”, comentó el vecino.