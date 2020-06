En Jalisco vandalizan Palacio de Gobierno y queman patrulla por muerte de Giovanni LÃ³pez

En Jalisco vandalizan Palacio de Gobierno y queman patrulla por muerte de Giovanni López

También se reportó que algunos individuos lanzaron piedras, cohetes y palos a edificios de gobierno

Noroeste / Redacción

Disturbios por la muerte de Giovanni López derivaron en disturbios en Guadalajara, Jalisco, de acuerdo con el portal Político.mx.

Algunas personas personas le prendieron fuego a una patrulla y vandalizaron el Palacio de Gobierno.

También se reportó que algunos individuos lanzaron piedras, cohetes y palos a edificios de gobierno.

Horas antes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco ofreció una conferencia para brindar más informes sobre la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años, cuyo cuerpo, según las primeras investigaciones, no tuvo lesiones por arma de fuego, pues “todas fueron por objetos contundentes, o sea por golpes”, además que el motivo de su detención por autoridades del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, no fue por no portar cubrebocas, sino por una falta administrativa, ya que “se mostró agresivo”.

“No hubo lesiones por arma de fuego, equivocadamente se ha señalado este en algún medio, no hubo lesiones por armas de fuego, todas fueron por objetos contundentes, o sea por golpes.

En segundo lugar señalamos que la detención fue por una falta administrativa, según el propio informe del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos", expresó en conferencia el fiscal estatal.

"En tercer lugar quiero puntualizar que de acuerdo con los informes no fue detenido por la falta de uso de cubrebocas como también se ha señalado. La propia autoridad municipal dice que fue detenido por falta administrativa porque se mostró agresivo con los elementos de seguridad bajo los efectos de alguna sustancia ”, añadió Macedonio Tamez Guajardo, coordinación general de Seguridad.

Además, anunciaron que Eduardo Cervantes, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, comparecerá el día de mañana (5 de junio del 2020) ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ). Señalaron que la razón de su comparecencia se debe a que el dirigente municipal debe de esclarecer los hechos relacionados a la muerte de Giovanni López, un trabajador que fue detenido por las autoridades municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos y que subsecuentemente murió tras su detención.

"Quiero mencionarles que derivado de una serie de comentarios ante los diversos medios de comunicación relacionados con estos hechos por parte del alcalde, le ha resultado cita de tal manera que el mismo el día de hoy ha sido emplazado para comparecer el día de mañana ante las instalaciones de la Fiscalía a efecto a declarar en relación a los hechos", explicó Gerardo Solís en una conferencia de prensa.

Dos días después que se difundió el video del presunto abuso de autoridad en Tijuana, Baja California, trascendió un nuevo audiovisual, ahora en Jalisco, cuya víctima fue detenida por elementos de seguridad del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos por presuntamente no portar con cubrebocas.

En los videos dados a conocer se observa que la víctima -arrestada el 4 de mayo- que es golpeado por los uniformados. Ante la situación, familiares de Giovanni hicieron ver a los policías que no era la forma en que debían de tratar al joven.

En la grabación se escucha que uno de los policías justifica su actuar porque “él (Giovanni) primero agredió”. Un día después de su detención, su familia acudió al hospital por el cuerpo de Giovanni, y cuya muerte se reporta se debió a un traumatismo craneoencefálico.