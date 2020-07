En La Campana, Escuinapa, les prometieron agua, pero Ã©sta no llega, incluso, hasta cooperaciÃ³n les pidiÃ³ el gobierno

En La Campana, Escuinapa, les prometieron agua, pero ésta no llega, incluso, hasta cooperación les pidió el gobierno

Tenemos años sin agua, nos dijeron que el problema se iba a solucionar con la compra de la bomba para el pozo, se pidió cooperación de 350 pesos, algunos dieron, otros no tuvieron, pero seguimos igual, sin agua, dicen los habitantes

Carolina Tiznado

EJIDO LA CAMPANA, Escuinapa._ El anuncio del Gobierno municipal para solucionar la falta de agua en esta comunidad no se cumplió, pues el problema persiste y la poca agua que sale está sucia, señalaron vecinos.

“Tenemos años sin agua, nos dijeron que el problema se iba a solucionar con la compra de la bomba para el pozo, se pidió cooperación de 350 pesos, algunos dieron, otros no tuvieron, pero seguimos igual, sin agua”, dijo Patricia N.

Por la madrugada suele salir un poco de agua, pero el color que se tiene es amarilloso, por lo que no es de confianza para utilizarse en las actividades domésticas.

La poca agua que se logra acumular, se tiene que usar para baño o buscar la manera de que se pueda mejorar con cloro, para poder usarla en el lavado de ropa de color, que no sea blanca, señalaron.

“Son años sin agua y tampoco se resolvió con esa bomba, nosotros no cooperamos, de la llave no sale nada, no les interesa resolver el problema, tenemos 10 años sin agua en la llave, nadie de las orillas tiene”, dijo otra vecina, quien optó por hacer un pozo artesanal.

Sí hubo quienes participaron con los $350 de cooperación, confiando en tener agua y en que se les informó que con estos trabajos que se harían, no se tendría el problema de depender de La Campana I, que es de donde se enviaba el agua.

La bomba serviría para poner en marcha el pozo que tenían años sin uso, manifestaron, por lo que muchos de los vecinos vieron en esto la opción para dejar de comprar tinacos de 1000 litros de agua a particulares, con un costo de 120 pesos.

“El agua sigue saliendo amarilla, sale un ratito y hay calles a las que no llega el agua, fueron 350 pesos los que cooperamos, pero el problema no se solucionó”, dijo Eva Quintero.

Las llaves de agua permanecen abiertas, pero lo único que sale de éstas es el sonido del aire que se acumula, el agua no llega a los domicilios, y aunque estos últimos días personal de Jumapae ha ido a revisar el equipo, todo sigue igual.

El gerente de Jumapae, Geovanni Saracco Martínez, dijo que se reparó la bomba, pero a la población se le informó que debían esperar para dar mantenimiento a la red de agua potable, que es la que se encuentra sucia y posiblemente por eso sale el óxido.

“La red de agua potable, probablemente este azolvada, hay taponamientos y por eso el color del agua, en unos días más se puede ir limpiando”, dijo.

Sale poca agua, informó, porque son pozos que dependen del aforo de agua a 30 metros, de lo que les dé, al estar en temporada de estiaje, tarda en recuperarse los mantos freáticos para subir al tinaco el agua que se tiene.