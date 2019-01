En la Chapule, las rutas siguen normales, pese a orden judicial

Abogados del colectivo Zona Norte ha solicitado al Tribunal que sancione una multa de 10 salarios mínimos a Vialidad y Transportes por no informar sobre el cumplimiento de la sentencia

José Abraham Sanz

Las rutas de los transportes urbanos que se mueven por las calles de la Colonia Chapultepec y otras al norte, continúan con normalidad, pese a que un juez ya decretó que éstas deben regresar a su curso natural antes del cambio.

Por ello, abogados del colectivo Zona Norte ha solicitado al Tribunal que sancione una multa de 10 salarios mínimos a la Dirección de Vialidad y Transportes por no informar sobre el cumplimiento de la sentencia de noviembre pasado, que le obliga a realizar los cambios.

“Aquí en la colonia no ha habido nada, en la calle de nosotros no ha habido nada más que es tal o cual fecha y no teníamos nada en concreto y ya deberían haber cumplido, porque la sentencia ya salió”, señaló una de las vecinas de la zona norte Margarita Vélez. “Estamos esperando que se tome ya, que se haga ya real esa decisión, estamos esperando que se cumpla la sentencia como te comento”.

“Nosotros sabemos que no hay de otra manera más que se cumpla la sentencia y la tienen que cumplir, porque así debe de ser, no hay nada que pueda estar por encima de una decisión del juez”.

A finales de noviembre, el colectivo informó sobre esta resolución del juez, cuya batalla legal se inició desde el 16 de julio de 2016, después de que Sergio Torres Félix como Alcalde, aplicó un par vial, que cambió a un solo sentido, de norte a sur, la avenida Álvaro Obregón, y la avenida Aquiles Serdán de sur a norte.

Las rutas de camiones que pasan por ahí son Lomas de Rodriguera-Centro, Cucas-Centro, San Miguel-Tierra Blanca, Issstesin-Centro, Lima-CU, Lombardo Toledano-Centro, Lomita-Cañadas-CU, Villa Universidad-CU y Nuevo Culiacán-Centro.

La Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado declaró nula la orden de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa para que se modifiquen los horarios, itinerarios y rutas de transporte público para que transitaran por calles y avenidas de las colonias que comprenden la zona.

“Nosotros estamos atentos todos lo vecinos de aquí, estamos esperando la aplicación de la sentencia, no puede pasar mucho tiempo, porque se tiene que cumplir, si no están desacatando; tenemos que tener confianza en la justicia, como ciudadanos nosotros estamos atentos a esa decisión y además más claro no puede ser, nada más queremos la aplicación exacta, ni más ni menos”, agregó.