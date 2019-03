En la Colonia Juárez, de Mazatlán, pavimentarán dos calles que empolvan la zona

Se trata de la José Aguilar Barraza y Ángel Armenta, con una inversión de 4 millones de pesos

Sheila Arias

21/03/2019 | 11:28 AM

Las obras con inversión municipal arrancaron.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dio el banderazo del primer paquete de obra pública con recursos propios y empezó con la pavimentación de dos calles en la Colonia Benito Juárez.

En esta zona, una de las más pobladas y uno de los polos comerciales de Mazatlán, el Presidente Municipal aseguró que regresó para cumplir lo que prometió en campaña, cuando pidió el voto.

Aquí pavimentarán las calles José Aguilar Barraza y Ángel Armenta, cuya inversión será de 4 millones de pesos, de un paquete inicial de 15.5 millones de pesos.

“Mi compromiso es dar pavimento, dar agua, drenaje, iluminación y seguridad. Durante el tiempo que anduvimos en campaña pasé en varias ocasiones por esta calle y vine a la escuela, me tocó ver lleno de agua, lodo que no permitía a niños ni a mamás cruzar, me comprometí a pavimentarles esta calle, porque de aquella parte del tianguis se la pasan comiendo tierra, polvo, lo mismo los que venden aquí”, declaró.

En estas calles mejorarán también la red del drenaje, el reto es una obra de calidad.

En un evento público, con vecinos y alumnos de la primaria, Benítez Torres se comprometió a mejorar también las banquetas; y le pidió al director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay, que exhiba las especificaciones de los trabajos para que los ciudadanos conozcan el avance.

Incluso, llamó a vecinos y alumnos a sumarse como supervisores de la obra.