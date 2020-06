SUPUESTO ADEUDO DE JUMAPAE

En La Concha, Escuinapa, se quedan sin agua tres días

El desperfecto, dicen habitantes, es porque la Jumapae no pagó el mes a la CFE Acaponeta, desde donde están conectados los pozos

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. – Tres días sin servicio de agua potable estuvieron en la sindicatura de La Concha, al parecer se trataba de un adeudo de Jumapae con CFE, señalaron vecinos.

“Son tres días sin agua, nos dicen que la CFE de Acaponeta vino a ‘levantar’ las cuchillas porque no se pagó y mientras estamos sin agua, con el calor fuerte y este virus que anda”, dijo Luis Alfonso Sánchez.

Desconocen cuál es la situación real que se tiene, pues nadie les informa que pasa, ni cuando tendrán el servicio del vital líquido, pero considera que se tiene que trabajar en eso, pues no tener agua representa un problema de salud pública, más ahora que se tiene la pandemia por Covid-19.

“Ya son días sin agua, no sabemos la razón, pero no hay ni para lavarse las manos y con lo del Covid-19 te están diciendo que se tiene que lavar las manos una y otra vez, pero no tenemos con qué”, señaló Roberto Medina.

El pago del servicio de agua potable se envía a la Jumapae, señalaron, por lo que el corte de energía al pozo de abastecimiento les extraña, pues el recurso sí se paga a la dependencia de agua potable, pero desconocen si ésta lo hace a quien suministra la energía.

Los pozos de agua potable de La Concha tienen servicio de energía de Nayarit, por la cercanía que se tiene con ese estado, por lo que se paga a ese lugar el servicio de luz eléctrica.

El gerente de Jumapae, Geovanny Saracco Martínez, indicó que durante esta tarde se resolvió el problema de agua potable en la sindicatura de La Concha.

“Nosotros recibimos el reporte hasta hoy en la mañana (martes), ya se arregló, tenemos personal allá, era un problema de las cuchillas, pero ya quedó listo”, dijo.

El adeudo que se tiene con CFE Nayarit es mínimo, solo corresponde a un mes de servicio, por lo que se trató de una falla técnica la que se tuvo en esos pozos de agua potable, lo cual ya fue resuelto por trabajadores de Jumapae, precisó.