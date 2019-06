En La Concha, retrasan mÃ¡s de 7 horas camiones cargados con fruta

En La Concha, retrasan más de 7 horas camiones cargados con fruta

Empaques de Escuinapa se quejan de la lentitud con que trabaja la caseta fitosanitaria

Carolina Tiznado

LA CONCHA, Escuinapa._ La retención por horas de camiones cargados con fruta en la caseta fitosanitaria de La Concha, deja pérdidas económicas pues los empaques deben parar producción, informó José Martín Camacho González.

"Tenemos vehículos con fruta parados desde las ocho de la mañana, son casi las cinco de la tarde y no hay una explicación de porqué están detenidos, eso nos causa pérdidas económicas, parar a la gente del trabajo", dijo el gerente de acopio de la empresa Roberto's Mango.

Manifestó que de su empaque son ocho camiones que vienen de Jalisco, Nayarit y Guerrero, el riesgo es mayor para la que viene de este último estado, debido a que la fruta ya trae grado de maduración.

Camacho González dijo se estaba haciendo trámite de "Guardia y Custodia", pero documentar no lleva más de hora y media, en este caso han transcurrido más de 7 horas.

Señaló que es preocupante la situación, pues el sector de empacadoras depende de la fruta de otros estados, al estar escasa en el municipio.

"Es preocupante, si no se resuelve, es ahora que más necesitamos el apoyo de las autoridades, dependemos de la fruta de otros lugares, en Escuinapa es escasa la fruta", dijo.

Nunca se había tardado tanto tiempo al documentar, señaló, y hoy que se requiere una mejor atención, es cuando más problemas tienen.

Choferes de camiones detenidos en la caseta fitosanitaria de La Concha dijeron desconocer la razón de no poder documentar de manera rápida.

"No dicen cuánto tiempo más pasará, me están llamando del empaque Cultivares, porque no llegó, pero no puedo hacer nada", dijo uno de los choferes.

Los entrevistados señalaron que de manera normal sacaban la documentación de "Guardia y Custodia" en el Capomal, Nayarit, pero se encuentran en huelga por lo que el trámite se tiene que hacer en esta caseta, y eso está ocasionando retrasos.