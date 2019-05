En la Isla de la Piedra, denuncian tala hormiga

La asociación Ecoisla evidencia la devastación de uno de los espacios naturales de esta tierra ejidal

Sibely Cañedo

13/05/2019 | 12:33 AM

Nadie ve. Nadie vigila. En el cerro de la Isla de la Piedra, se ha llevado a cabo una operación de tala “hormiga” que poco a poco depreda uno de los pocos espacios naturales del ejido, donde se desarrolla una intensa actividad turística.

El colectivo Ecoisla de la Piedra denuncia que desde hace por lo menos dos años, en el cerro aparecen espacios cercados y árboles talados que poco a poco dejan “huecos” sin vegetación, que resaltan más con la fuerte sequía que atraviesa la región en estos momentos.

Francisco Peña Aguirre es el director y fundador de Ecoisla, originario de este lugar que cuenta con varios kilómetros de playas, pero también forma parte de un sistema estuarino que va desde Mazatlán hasta el ejido de Barrón.

“La gente no quiere frenar, incluso, ese cerco que va por toda la orilla del cerro hasta por allá, no sabemos quién lo puso, pero la tala de árboles está imparable”, acusó durante un recorrido, en el que se pudieron observar por lo menos cinco terrenos acaparados en propiedad ejidal con alambre de púas.

Lo hacen poco a poco, explica el activista. Primero cortan los de menor altura. Luego regresan a quemar las ramas y se llevan los troncos de maderas duras, que pueden tener utilidad en la construcción.

Este sitio, en el que se conectan dos colinas de mediana altura, no cuenta con una declaratoria de protección. Sin embargo, es hábitat de variada flora y fauna.

A lo lejos entre las ramas secas, se vio correr a dos venados cola blanca.

Hay registro de aves como aguilillas, chachalacas, zopilotes, cenzontles, además de otros animales: armadillos, tlacuaches, mapaches, pavorreales y otros más, ya que en esta zona conviven ecosistemas acuáticos como el manglar y el de la selva baja caducifolia, que predomina en gran parte de Mazatlán.

Entre la flora, hay papelillo, algodoncillo, amapas, guásima y una diversidad de cardones y cactus.

“Hay mucha vida aquí”, resume Francisco Peña, a quien en el pueblo lo tildan de loco por querer salvar el medio ambiente.

“Estás loco, a nadie le importa eso, ¿qué vas a lograr?”, con frecuencia le dicen sus vecinos.

Aun así, su objetivo es crear un equipo de guardabosques voluntarios para impedir que continúe la tala clandestina y acaben con la naturaleza del lugar donde nació.

“En todo esto yo anduve desde chiquito, es lo que siempre he visto y si no hacemos algo, pronto no va a quedar nada”.

Francisco Peña informó del caso a las autoridades locales, quienes desconocen de la deforestación, pues el cerro se encuentra del otro lado de la franja costera y no es común que la gente pase por allí, mucho menos exista vigilancia.

Según el ambientalista, el ejido en asamblea no ha cedido estos terrenos, por lo que califica estas prácticas de ilegales.

“No sabemos quiénes están detrás de esto, pero lo asociamos al turismo porque el cerro tiene una impresionante vista hacia el mar y pudiera prestarse para nuevos desarrollos”, sugirió.

Ante esta problemática, se hizo el llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realice una visita de inspección y se investigue quiénes son los responsables.

Ecoisla surgió en enero de este año con acciones de saneamiento en las playas y las zonas de manglar. Rescatar al cerro de la Isla será una de sus primeras batallas.