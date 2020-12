En la mañanera rinden tributo a Manzanero y suspenden la conferencia

Sinembargo.MX

28/12/2020 | 09:06 AM

Ciudad de México.– La noticia de la muerte del músico y compositor Armando Manzanero cimbró al País, y tras ser confirmada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la conferencia de prensa matutina se suspendió para rendirle tributo por su grandiosa obra que trascendió fronteras.

El mandatario nacional lo lamentó y pidió que sonara “Adoro”, uno de los éxitos de un cantautor prolífico y de alta calidad, orgullo de los mexicanos.

“Me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero. Es algo muy triste. Manzanero, un gran compositor, de lo mejor del País, además un hombre sensible también en lo social. No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró que lo habían contratado para amenizar una boda de un político en un país centroamericano, el que se casaba era un Presidente, y todo era lujo y extravagancia en la fiesta. Y él declaró que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo hacía en contra de su voluntad porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que se hiciera esa fiesta de tanto lujo”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera.

“Manzanero no sabía de qué se trataba, pensaba que era una fiesta normal. Cuando Leí esa entrevista percibí como nunca el que Armando Manzanero era un hombre sensible. Lamento su fallecimiento. Era un gran compositor y representante de compositores de México. Le mandamos a sus familiares, amigos, artistas, a todos los cantautores nuestro pésame, nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable. Ya no quiero seguir con esta rueda de prensa. Se termina. Hay que recordarlo siempre con cariño”, añadió el mandatario después de enterarse de la muerte del músico.

El compositor mexicano Armando Manzanero, intérprete de grandes éxitos como “Somos novios”, “Adoro” y “Esta tarde vi llover”, falleció la madrugada de este lunes a causa de Covid-19. Tenía 86 años. Su cuerpo será cremado.

El autor de clásicos de la música romántica mexicana, como “Somos novios”, “Voy a apagar la luz”, “Contigo aprendí”, “Esta tarde vi llover” y “No”, fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo a Covid-19 e intubado días después.

La última aparición pública de Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, fue el 11 de diciembre pasado en Mérida, capital de Yucatán, donde inauguró el Museo Casa Manzanero.

Manzanero (Mérida, Yucatán, 1935) deja tras de sí un legado inolvidable en la historia de la música en español, un sinfín de discos vendidos e innumerables reconocimientos, como el Premio Grammy honorífico en 2014.

Conocedor de la tradición del bolero y de gran sensibilidad, el compositor conectó con la audiencia con temas que han sido versionados a lo largo de los años por artistas de la talla de Elvis Presley, con “It’s impossible”, una versión en inglés de “Somos novios”, Dionne Warwick, Tony Bennett, Alejandro Fernández y Christina Aguilera.

Además de pianista, intérprete y productor, el Manzanero compositor nació en 1950 con “Nunca en el mundo” y cuenta con más de 400 canciones.

Publicó más de 30 trabajos discográficos, entre ellos “Somos novios” (1968), Corazón Salvaje (1977), “Nada personal” (1995) y “Duetos”, que le valió el Grammy al Mejor álbum vocal pop para grupo o dúo en 2001.