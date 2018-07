En la mira de varios equipos de Grandes Ligas - Noroeste

BEISBOL

En los próximos días, seguramente escucharemos mucho sobre Jacob deGrom. ¿Lo cambiarán los Mets? ¿Y a dónde terminarán Cole Hamels y J.A. Happ?

¿Pero qué tal si nos enfocamos en algunas opciones menos rutilantes? No estamos hablando de gangas, exactamente -puede que no haya ninguna-sino de posibles movimientos inteligentes sobre los que no se ha hablado mucho, pero que podrían tener un impacto significativo en la carrera por la postemporada.

Aquí hay 10 nombres a tener en cuenta:

1. Tyson Ross, Padres

Será una pieza muy buscada. En primer lugar, sólo se le debe poco menos de 1 millón de dólares de su contrato de 1.175 millón de dólares. Segundo, ha estado saludable y tiene 3.78 de EFE y 1.23 de WHIP en 16 aperturas.

Encajaría en: Marineros, Dodgers

2. Iván Nova, Piratas

El último mes ha lucido excelente (1.75 de EFE) y está promediando más de seis innings por apertura. Su recta sigue tocando 93-94 mph con una buena curva y un buen cambio. ¿Salario? Tampoco es problema. Al dominicano se le deben 4.5 millones de dólares de su contrato.

Encajaría en: Cerveceros, Bravos

3. Clayton Richard, Padres

Tiene 34 años y le quedan 1.5 millón de dólares de su contrato. A cambio de eso, obtendrías a alguien que ha promediado 3.27 de efectividad en los últimos dos meses. Lo que le falta en poder a su recta lo compensa con control y cambio de velocidades.

Encajaría en: Gigantes, Angelinos

4. Marco Estrada, Azulejos

Otro veterano inteligente con un contrato favorable al club (le restan unos 6 millones de dólares). El mexicano tuvo 2.35 de efectividad en cinco aperturas en junio y en una sola ocasión no tiró seis entradas, y eso fue contra la inmisericorde ofensiva de los Astros.

Encajaría en: Yanquis

5. Mike Minor, Rangers

Luego de revivir su carrera como relevista en Kansas City la temporada pasada, los Rangers le dieron un contrato de tres años y 28 millones de dólares para que volviese a la rotación. Tiene un sólido WHIP de 1.172 y en junio dejó 2.08 de efectividad en cinco aperturas, promediando 6.1 actos por salida.

Encajaría en: Bravos

6. Matt Harvey, Rojos

Tiene el arsenal para tener éxito, especialmente ahora que ha olvidado su curva para enfocarse en combinar rectas y sliders. Ha lanzado tres buenos juegos en fila, un rayo de esperanza para quienes creen que todavía puede aportar en el más alto nivel.

Encajaría en: D-backs

7. James Shields, Medias Blancas

A los 36 años ya no es el as de otrora, pero sigue siendo un gran competidor y llevará la pelota hasta el séptimo u octavo inning. Tiene una respetable efectividad de 3.59 en los últimos dos meses. Quiten dos aperturas muy malas, y ese número sería de 2.60. Por los 5 millones de dólares aproximados que le quedan a su contrato del 2018, podría ser una ganga.

Encajaría en: Filis

8. Zack Wheeler, Mets

Su recta ha tocado 99 mph esta temporada y está saludable, pero ha sido muy inconsistente: o ha sido muy, muy bueno, o nada bueno. Pero tiene 28 años y todavía está a un año de la agencia libre. En otras palabras, vale la pena apostar por él.

Encajaría en: Dodgers

9. Nathan Eovaldi, Rays

Tiene 28 años, se ha sometido a dos operaciones Tommy John y ha hecho seis aperturas desde que regresó a la actividad. Pero también está lanzando a 97 mph de forma consistente y sumó una recta cortada a su arsenal. Dos números sobresalen: 0.919 de WHIP y ocho jonrones permitidos en 41.1 entradas.

Encajaría en: Nacionales

10. Francisco Liriano, Tigres

El dominicano se ha reinventado a los 34 años, apoyándose más que nunca en su slider, ahora que su recta apenas toca las 91 mph. Seis innings parece ser su límite por apertura a esta altura de su carrera. Pero su efectividad de 3.99 podría ser suficiente para mejorar a un candidato a la postemporada.

Encajaría en: Gigantes

