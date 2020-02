En la mira, funcionarios de Guasave que no estÃ¡n cumpliendo: Alcaldesa

En la mira, funcionarios de Guasave que no están cumpliendo: Alcaldesa

Advierte Aurelia Leal que tras salida de la directora de Comunicación Social, vienen más cambios en el Gobierno Municipal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los funcionarios del Ayuntamiento de Guasave que no estén cumpliendo las labores que les fueron encomendadas se van a ir de la administración municipal, advirtió la Alcaldesa Aurelia Leal López.

“Siempre van a estar en la mira todos aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con su función o que no reúnan con el plan que estamos realizando, si no se someten a ese punto y si no hay resultados, cada funcionario no está seguro, tiene que trabajar para sacar adelante el Municipio de Guasave, es la única prioridad”, comentó.

La reciente funcionaria en salir fue Hayde Verduzco Bernal, quien fungía como directora de Comunicación Social desde el inicio de la presente administración, luego de rechazar un cambio a esa misma área, pero en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave.

La Presidenta Municipal subrayó que es posible que el puesto que quedó vacante en esa área no sea llenado y que esta coordinación sea dirigida desde la Secretaría de la Presidencia.

“En el tiempo de Armando Leyson Castro el área de Comunicación se fusionó a la Secretaría de Presidencia, existe esa posibilidad”, dijo.

Leal López reconoció que en la revisión que anunció el 6 de enero han encontrado que algunos funcionarios no están cumpliendo con la función que se les encomendó.

“Vienen más cambios, estamos analizando, tenemos un parámetro para ir revisando, ir midiendo el trabajo de cada funcionario y si no nos satisface y si no está cumpliendo, claro que se va a ir, nadie está exento”, sostuvo.

Aseguró que el único compromiso que tiene es con la sociedad guasavense, por lo que ningún servidor público es intocable.