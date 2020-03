'En la mÃºsica he sido muy afortunado', dice el sinaloense Hermann Valdez que vive en Alemania

MÚSICA

'En la música he sido muy afortunado', dice el sinaloense Hermann Valdez que vive en Alemania

El esfuerzo y dedicación que ha puesto el pianista Hermann Valdez en su carrera, lo han llevado a vivir de lo que más ama. Actualmente vive en Alemania

Nelly Sánchez

Haber acudido a un concierto que ofreció la OSSLA en El Fuerte, hace poco más de 14 años, cambió la vida de Hermann Valdez Fregoso.

Y es que, aunque tenía talento, sabía tocar de oído algunas obras en el piano, de no haber tenido los contactos, tal vez no hubiera podido estudiar en la Ciudad de México, partir a España y culminar con la maestría en Alemania.

En ese concierto, conoció al maestro Gordon Campbell, fundador y entonces director de la OSSLA, quien lo escuchó, reconoció su talento, lo apoyó y le dio contactos con lo que pudo cumplir su sueño de estudiar música.

Ahora a sus 31 años, terminó su maestría en Interpretación en Lübeck, al norte de Alemania, donde vive desde hace cuatro años y trabaja como músico, toca mucha música de cámara con amigos y para para piano.

Recientemente vino a Sinaloa a cerrar la Temporada Campbell, ofreció un concierto privado en Mazatlán y otro semi privado en el Club Sinaloa, con la Sinfonietta Philomusica Juventus.

Los inicios

Hermann nació en El Fuerte y dice que su formación no fue como la de cualquier otro músico, que inician desde los cuatro años, tienen maestros y una vida musical en la familia muy fuerte.

"Yo no tuve nada de eso, mi familia era muy fanática de la música clásica, pero nunca hubo ningún músico de profesión, la que más me impulsaba era mi abuela, Alba Cañedo, ella escuchaba mucha música clásica, yo de niño escuchaba siempre en mi casa y me llamaba la atención Mozart y todo eso", recuerda.

"Mi abuela tenía un órgano eléctrico Yamaha, con dos teclados grandes, y muchos botoncitos. Me llamaba la atención y empezaba a tocar cualquier cosa que escuchara de mi abuela, de oído".

"Pero imagínate, en El Fuerte no hay nada, teatros, escuelas, ni posibilidades. Y llegó un punto de tal obsesión, que yo me quería ir a la Ciudad de México a estudiar. Quería estar en un conservatorio serio y dedicarme a eso", reconoce.

Entonces tenía 17 años, estaba en la prepa, no sabía leer música, pero tuvo la fortuna, dice, de conocer al maestro Gordon Campbell, quien le dio los contactos y apoyo para que pudiera estudiar música en México. Su talento le abriría las puertas.

Estaba en el cielo

Y aunque pasaron muchas cosas, dice, al final lo intentó y con ayuda de muchas personas, pudo partir a México donde estudió hasta 2001, con el maestro Fernando García Torres.

Aún así, no todo fue sencillo. Tuve que esforzarse mucho con las materias, porque por su edad, debía tomar las clases de los avanzados. A los 17, señala, debía haber estado tocando ya conciertos y estudios fuertísimos. Pero iba empezando.

"Entonces hice un plan que era para alumnos no inscritos, como un propedéutico. El maestro me dijo,' bueno, está bien, tienes mucho talento pero necesitas muchas cosas para poder estudiar música, haz este curso de un año, antes del examen para que te pongas al corriente'".

En ese curso tomó las materias del último grado de medio superior, antes de entrar a la licenciatura. Y aunque era mucha entrega y esfuerzo, reconoce que no sufrió mucho.

"En esa etapa lo que más disfrutaba era aprender, era más que el sufrimiento. Estaba cumpliendo un sueño y yo estaba enmedio de montón de pianos de lujo, en el Centro Nacional de las Artes, tenían puros Steinway, muy bonitos y yo estaba en el cielo"

Posteriormente se fue a España, donde estudió con el musicólogo Luca Chiantore y en esta etapa fue a conocer maestros en Alemania. En 2014 hizo examen para estudiar en Lübeck, quedó y desde entonces vive allá.

"Mi mi vida es muy simple, en realidad, mis planes son siempre seguir tocando lo más que se pueda, el mayor repertorio posible, me gusta estar montando cosas, tengo un dúo fijo, con una cellista española, Belén Sánchez, Dúo Alba se llama, por mi abuela".

'Cuarentena' en familia

A Sinaloa vino por el Patronato Philomusica, exclusivamente a cerrar la Temporada Campbell.

"Algo muy bonito que pasó en Mazatlán, fue que por primera vez me escuchó mi papá, mi y mi hermano juntos. Nunca había pasado eso, toqué un concierto en el Ángela Peralta, con la Sinfonietta Philomusica Juventus, el primer concierto de Beethoven. Estaba súper emocionado antes de empezar y me emocioné mucho".

Ahora, por la contingencia mundial del coronavirus, decidió pasar este tiempo con su familia.

"Tenía varios conciertos en Alemania que fueron cancelados por el virus. Regresar sería complicado. Podría entrar, pero me voy a esperar a que pase todo esto, porque de estar allá estaría en cuarentena y no tiene caso", considera.

"Estoy viendo que voy a cambiar el vuelo porque es una locura, una psicosis que hay allá. No sé cuándo me regrese, voy a estar con mi familia en el Fuerte y pues nada, haciendo cuarentena, con callitos".

"Tengo muchos compositores que me gustan mucho, para tocar me gusta mucho Chopin, me parece el más grande que ha existido en el lenguaje pianístico, Brahms me encanta y escuchar a Bach me enloquece es para mí lo máximo en la vida, es el rey en todo".

"Lo que pasó conmigo fue un accidente que muy pocas veces pasa y como yo hay muchísimos niños por todo Sinaloa, que están por ahí vagando y tienen un talento excepcional pero no tienen la opción de estudiar o no".

"En principio fue suerte, después me esforcé. Pero ese golpe de suerte no debería ser, los niños deberían tener la oportunidad de elegir, debería haber programas culturales fuertes".

"Es importantísimo que haya música en cualquier pueblo pequeño, porque puede cambiar la vida de muchos niños que están por ahí y nadie conoce, yo tuve la suerte de que estuvo Gordon".

Hermann Valdez Fregoso

Pianista

PERFIL

Hermann Valdez Fregoso

Ha sido becario de las fundaciones Possehl, AD Infinitum, Die Gemeinutzige, Live Music Now.

En 2009 y 2012 obtuvo el primer lugar del Concurso Interno de piano de la Escuela Superior de Música del INBA.

Actualmente trabaja a dúo con la cellista Belén Sánchez, con quien se ha presentado en numerosas ciudades del norte de Alemania.