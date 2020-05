En la ocasiÃ³n que me metan dar lo mejor de mÃ­ y ganar un campeonato: Enrique ChÃ¡vez

En la ocasión que me metan dar lo mejor de mí y ganar un campeonato: Enrique Chávez

El joven lanzador de los Diablos Rojos del México ve igual el nivel de la LMB que el de la LMP

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Originario de Ciudad Obregón, Sonora, el joven lanzador Enrique Chávez hará su debut con los Diablos Rojos en la Liga Mexicana de Beisbol en esta temporada 2020. Con 24 años y 1.80 metros de estatura es lanzador derecho y llega para apuntalar el staff de lanzadores escarlatas.

Enrique Chávez se encuentra su natal Ciudad Obregón, manteniéndose en forma y trabajando para estar listo en cuanto sea llamado por la Pandilla Escarlata.

“Físicamente y anímicamente me siento muy bien, físicamente nos han mandado trabajos los encargados de la parte física, nos han mandado ejercicios para hacer en casa, para seguir trabajando, y anímicamente un poco ansioso, un poco desesperado, con ganas de salir a jugar de ya estar en la temporada, y esperamos que con el favor de Dios esto termine para ya poder empezar la temporada”.

Enrique Chávez fue firmado por la organización de los Astros de Houston y jugó en su sistema de sucursales entre el 2014-2016, además debutó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón en la temporada 2015-2016, y regresó con la novena azul en la recta final de la temporada anterior, por lo que ya sabe lo que es trabajar bajo la dirección de Sergio Gastélum, mánager del México.

- ¿Cómo se esta preparando Enrique Chávez durante esta cuarentena?

“Es complicado entrenar en la casa, ya que no cuentas con los mismos aparatos que hay en un gimnasio, con un espacio grande para tu trabajar de todo, quizás tengas mancuernas, quizá puedas hacer ejercicios con ligas, abdominales, ejercicios con pierna, pero no puedes trabajar con aparatos, pero todo sirve y pienso que todo te va ayudar cuando tú llegues a poder estar listo lo más rápido”.

- ¿Cómo están las cosas en Ciudad Obregón y cómo se cuida la familia Chávez?

“Pues en lo que se escucha en las noticias sí hay algunos casos en Ciudad Obregón, pero no es tan grave la situación, pero de que hay casos sí los hay, y con mi familia, nos encontramos en casa, pero pues mi papá sale a trabajar porque es necesario, el lugar donde el trabaja no lo cerraron, entonces él tiene que salir a trabajar, mi mamá y mi hermana nos quedamos en la casa, no salimos, tratamos de salir lo menos posible, tratamos de seguir las medidas de prevención, que son lavarte las manos, traer cubrebocas, así es como nos estamos cuidando, tratamos de no salir”.

- Ésta será su primera experiencia con los Diablos Rojos y en la LMB. ¿Cómo ha visto el nivel de la Liga Mexicana?

“He visto que hay muchos jugadores que juegan el Pacífico, en la Liga del Pacífico la temporada pasada yo estuve casi a lo último, pero la mayoría de los jugadores que están allá juegan en el verano, entonces pienso que es una liga muy competitiva, el nivel siento que es fuerte y siento que las dos ligas son iguales, creo que es un nivel que me va a ayudar a mejorar y poder madurar”.

- ¿Cómo puede afectar a los lanzadores relevistas el cambio de la regla que dice que un relevista tiene que entrar mínimo por tres bateadores o terminar una entrada?

“Se me hace algo que no tengo problema con eso, cualquier regla la vamos a acatar, la vamos a seguir, sí se le va a quitar un poquito de que el zurdo venga contra el zurdo y luego venga otro bateador, las estrategias del beisbol, las estrategias de los mánagers, pero las reglas hay que seguirlas y si nos van a ayudar hay que seguirlas como nos dicen”.

Enrique Chávez está claro en sus objetivos para esta temporada.

“Mi meta es poder estar saludable primero que nada, estar sano, poder ayudar al equipo en lo que se pueda, poder terminar la temporada como la empecé respecto a la salud, y poder llevar al equipo lo más lejos que se pueda, poder ayudarlos a llegar primeramente a los playoffs, y después buscar un campeonato, en lo que más quisiera ayudar es lógicamente en el bullpen, me dijeron que ésa va a ser mi función, no sé en qué entrada eso, ya lo decide el mánager, pero lo que más me interesa es ayudarlos en lo que se pueda, en la ocasión que me metan dar lo mejor de mí y ganar un campeonato”.

Enrique Chávez le dejó este mensaje a la afición del México.

"Le mando un saludo a toda la afición escarlata, a toda la afición de los Diablos Rojos del México, sé que están ansiosos de que esto regrese, no se desesperen esto va a terminar con el favor de Dios y les mando un saludo que nos sigan apoyando siempre y cuando esto comience, que llenen el estadio para nosotros sentirnos con más ganas de las que ya tenemos de jugar”.