En La Tuna y Escamillas, en MazatlÃ¡n, sus habitantes y autoridades exigen seguridad

En La Tuna y Escamillas, en Mazatlán, sus habitantes y autoridades exigen seguridad

Y en respuesta, el Alcalde les dice que deben utilizar el Botón de Alerta de la Mazatlán APP

Belizario Reyes

Habitantes de las comunidades La Tuna y Escamillas, en la zona rural del puerto, exigieron seguridad, y en respuesta el Alcalde los exhortó a utilizar el Botón de Alerta a través de la aplicación Mazatlán APP.

En entrevista los vecinos manifestaron que la Policía Municipal casi no pasa por La Tuna, y cuando lo hace y agarra a algún muchacho acusado de robo, lo deja libre unas cuadras más adelante a cambio de dinero.

"Casi no pasa, la Policía no aprieta, los suelta a cambio de dinero", añadieron.

Habitantes de Escamillas, entre ellas el comisario Victoriano Villalobos, también expresaron que en esa población ubicada cerca del kilómetro 7 de la carretera estatal que va de La Urraca a El Recodo, casi no hay presencia policiaca.

"Es nula porque poco vienen, yo ya solicité patrullas, de perdida sábado y domingo, y no me han atendido, y deseamos que vengan no porque estemos agredidos, no, sino por prevenir, únicamente de manera preventiva", agregó Villalobos.

Al igual que vecinos, añadió que esporádicamente pasan militares por la carretera pero no entran al pueblo y lo que se requiere es que los policías entren al pueblo a realizar rondines por lo menos los sábados y domingos.

"Nosotros cada día vamos a ser más exigentes con los directores, a ellos les consta, y lo digo para que lo sepa la ciudadanía, les consta que todos los días a uno y otro les estoy pidiendo que atiendan cosas que los ciudadanos me están solicitando, muchos a través de la Mazatlán APP que tenemos, que cualquiera de ustedes puede tenerla a través del teléfono celular bajándola como se baja una aplicación, es gratuita", añadió Benítez Torres.

"Pueden solicitar cualquier cosa al Ayuntamiento, pueden dirigirse precisamente a todos los directores para decirles que la lámpara está fundida, que es necesario ésto, todo lo pueden hacer, no necesitan inclusive ni ir hasta el puerto de Mazatlán, desde aquí lo puede hacer".

Recordó que a esta aplicación se le acaba de agregar gracias a la tecnología y al equipo que tiene en informática del Ayuntamiento el Botón de Alerta, que pareciera cosa sencilla pero hoy cualquiera puede tener dicho Botón que en tres segundos manda el mensaje a la Secretaría de Seguridad Pública.

"Y en ese momento por geolocalización ya saben de dónde llegó esa llamada de auxilio y en minutos van a tener el apoyo que necesitan cuando hay una situación de inseguridad pública", subrayó el Alcalde ante estudiantes, maestros, pobladores y funcionarios municipales.

"No lo echen en un saco roto, bajen la aplicación".

Reiteró que se debe insistir y fortalecer que se conozca esta aplicación para que la usen, les va a ser se mucha utilidad.

También dijo que le pidió al Director de Informática que todos los días antes de iniciar cada evento dé a conocer a los ciudadanos esa aplicación, y si alguien la quiere bajar en ese momento, que lo asesoren y la empiecen a utilizar.

Ya en entrevista insistió que la serie de asaltos que se registraron el pasado fin de semana en Mazatlán fue atípica, como sucedió cuando se quebraron cristales a diferentes establecimientos comerciales, donde dijo que se iba a acabar eso y así sucedió, se volvió a la normalidad.

-- ¿Hay elementos que indiquen que hay delincuencia política?

"Sí como no y en su momento los daremos a conocer, (gente ligada) a grupos políticos y a muchas personas con intereses diferentes".

Benítez Torres informó que este viernes se tendrá en este puerto la reunión del Consejo de Seguridad Estatal para la Paz y la Tranquilidad para tratar dicho tema que se presentó el pasado fin de semana y después de eso va haber noticias al respecto.