Acusan que en la UAS hay criterios político-partidistas en asignación de estímulos a docentes

Luis Miguel Verdiales Moreno, maestro de tiempo completo, cuestiona que lo hayan dejado fuera de este programa por tercer año consecutivo

Reyes Iván Camacho

13/02/2019 | 12:34 AM

GUASAVE.- El programa de estímulos al desempeño docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa se está operando con criterios político-partidistas para favorecer a un grupo que participa en procesos electorales, señaló el maestro de tiempo completo Luis Miguel Verdiales Moreno.

Sin dar nombres, el docente expuso que pese a cumplir con todos los requisitos que exigía la convocatoria, lo dejaron fuera de este programa por tercer año consecutivo, por no comulgar con la corriente política de quienes mandan en la UAS.

“En la Universidad, no me cabe la menor duda, que hay un factor que es el que está definiendo las cosas y es quien está definiendo los vetos y está definiendo quien sí entra y quien no entra”, expresó

-- ¿Héctor Melesio Cuén?

"No tendría la capacidad legal y tampoco me voy a asumir como juez soga de la Universidad para andar señalando, sin embargo, es evidente que hay un factor, se nota mucha preferencia por grupos, se ve que el otorgamiento de becas está definido por grupos políticos que participan en procesos electorales".

Ante esa presunción, agregó, tienen que llevarse a cabo las investigaciones pertinentes.

“Ante la presunción de que este tipo de programas se está utilizando para otros fines que involucran una cuestión político-partidaria, pues creo que tanto la Cámara de Diputados local como la federal y la misma Cámara de Senadores deben poner atención en este tema, lo mismo el Presidente de la República, que ponga atención en el tema de la UAS porque los recursos públicos están siendo utilizados con criterios no transparentados”, expuso.

Verdiales Moreno indicó que acudió ante los medios de comisión para hacer este señalamiento porque las puertas al interior de la UAS están cerradas para él.

“Existe una especie de ley mordaza que nos obliga a todos los universitarios a guardar silencio ante las inconformidades que podamos manifestar, sin embargo, cuando los espacios y las vías de diálogo y solución de las problemáticas individuales se cierran uno tiene que acudir a los medios de comunicación para hacerle saber a las personas involucradas en los mandos directivos nuestra inconformidad”, dijo.

“Yo hago un llamado al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa para que informe con toda claridad cuales son los criterios que se utilizan para que por tercera ocasión se me deje fuera del programa de estímulos al personal académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo soy tiempo completo desde hace muchos años y creo que ese simple hecho me hace merecedor de entrar al programa de estímulos”.

El maestro de la UAS dijo que tiene temor de que por hacer esta denuncia pública tomen represalias en su contra y lo quieran despedir.