En la Universidad de San Miguel orientan a los padres - Noroeste

Conferencia

En la Universidad de San Miguel orientan a los padres

El sicoterapeuta y sexólogo Ulises Armenta López desarrolla el tema Sexting en adolescentes: Detectar, prevenir y actuar

Cynthia Laveaga

Con motivo de los festejos por el Día del Padre y la Madre, la Universidad de San Miguel invitó a los papás de sus alumnos de preparatoria y licenciatura a la conferencia Sexting en adolescentes: Detectar, prevenir y actuar, desarrollada por el sicoterapeuta y sexólogo Ulises Armenta López.

Ulises Armenta López fue el invitado especial.

Durante la charla, Ulises Armenta platicó sobre los riesgos del mal uso de los celulares, la importancia de estar atentos de las actividades que los hijos realizan a través de esos medios y las implicaciones que han traído consigo los avances en la tecnología, al desconectarse de las personas, para suplirlas por un celular o una tableta.

“El sexting implica un fenómeno que anteriormente no se observaba, sobre todo cuando estamos hablando sobre un progreso tecnológico en el que las ciencias, las tecnologías y la revolución en este plano, nos han alcanzado, y no significa que sea un error, el error es cuando no se saben utilizar esas tecnologías”, explicó.

Sobeida Sandoval y Gustavo Rodríguez.

Ada Navarrete y Jorge Verdugo.

“A veces se plantea que la tecnología en vez de acercarnos nos ha alejado, tenemos dificultades para acercarnos a nuestros familiares, porque preferimos estar en el celular. La importancia del tema de la tecnología es que nos puede acercar e informar, pero por otro lado está la posibilidad de acercarnos a personas de riesgo y poner a nuestros hijos en riesgo, ya que una tecla mal presionada nos puede arrojar un sitio no apto para ellos”.

