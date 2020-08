En las clases a distancia lo importante no es la tele, es el maestro: Titular de la SEPyC

Juan Alfonso Mejía López respondió algunas dudas de la ciudadanía respecto al nuevo ciclo escolar, en la charla pidió no andar 'correteando' las clases por televisión y exhortó no preocuparse si sus hijos pierden algunas clases por dificultades técnicas, hay tres semanas de prueba para mejorar la eficiencia de la enseñanza

Antonio Olazábal

La televisión no es lo más importante en este ciclo escolar que es a distancia, lo es el maestro, subrayó Juan Alfonso Mejía López, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa.

El funcionario estatal pidió a los padres de familia no estresarse si no logran que sus hijos vean la televisión para sus clases, eso no es lo relevante, lo ideal es que reciban la enseñanza del maestro, la televisión, el internet, la radio, etcétera, son sólo herramientas de apoyo.

"Por favor no correteen los programas de televisión, eso no es lo importante, los programas de televisión no son lo importante, lo importante es el maestro o la maestra con el niño o la niña. Si el maestro o la maestra en ese aprendizaje clave que necesita ir desarrollando con el niño o la niña en el mes de septiembre cree que tienen que ver un programa de televisión porque le parece interesante y complementario a lo que la maestra está buscando, entonces sí vale la pena ver la tele, como algo de apoyo...de tal forma que aquí quien manda no es la tele, es el maestro", recalcó.

Mejía López reiteró que todo el método de aprendizaje debe ir en torno al docente y también pidió a los padres de familia, no estresarse si al principio tienen dificultades para que sus hijos accedan a las plataformas para que puedan tomar clases, ya que las tres primeras semanas del actual ciclo escolar son meramente de diagnóstico, de prueba.

Dijo también que la entrega de libros en el caso de secundaria, va en el 90 por ciento, en el caso de primaria, va por encima del sesenta, por lo que espera que para la segunda semana de septiembre los pequeños ya cuenten con su material de lectura, pero los llamó a no estresarse si batallan tanto por no tener los libros, como si tienen dificultades para tomar las materias.

"Las primeras tres semanas nos estamos concentrando en cómo están, cuál es el diagnóstico de la comunidad educativa, cómo llegaron nuestros alumnos, en dónde se quedaron, así es que el libro escolar, el libro de texto no requiere esa necesidad de uso como si hubiera sido en otro momento", indicó.

"Tenemos alrededor un 92 por ciento de cobertura...tenemos tres semanas de margen ojo, tres semanas de margen, así está planeado, así está pensado. Tres semanas nos dimos para ir construyendo este ciclo escolar", añadió.

En el caso de los uniformes escolares, el titular de la SEPyC explicó que hay en Sinaloa 366 lugares de canje y que la inversión en este apoyo para las familias en el Estado fue de más de 200 millones de pesos, además que la repartición de las prendas será escalonada, esto para evitar aglomeraciones.

"Son cinco semanas para la entrega, la semana que va del 1 al 6 de septiembre va de la letra A,B y C; del 7 al 13 de septiembre vamos de la letra D hasta la K... del 14 al 20 de septiembre las letras L y M, del 21 al 27 de septiembre que es la cuarta semana, N, O, P, Q, R y la última semana donde estaremos del 28 de septiembre al 4 de octubre de la S hasta la Z", compartió.

Mejía López puso a disposición dos números de WhatsApp para los padres de familia que tengan problemas para inscribir a sus hijos, además subrayó que ningún niño en la entidad se quedará sin clases por un tema burocrático, pero pidió a los tutores ser comprensivos con la escuela a la que quieran mandar a sus hijos, ya que algunos cupos ya están agotados en algunas instituciones educativas.

"66 73 68 32 36 y 32 96, hay dos WhatsApp ahí de manera más específica, ágil, para poder resolver sus dudas, en cualquier momento con motivo de las preinscripciones, lo que es lo más importante que quisiera decirles, es que nadie se va a quedar fuera por un trámite burocrático, nadie", mencionó.

"Algunos papás quisieran inscribir a sus hijos en la escuela que está en la esquina de su casa, tengo que ser también muy claro, hay cupos, entonces hay un lugar para su hijo; probablemente no en esa escuela en la esquina de su casa, pienso en la escuela Álvaro Obregón que se encuentra en Culiacán que se llena en 10 minutos, entonces muy probablemente no encontrará ahí, pero sí en otras escuelas que estén un poco más alejadas".