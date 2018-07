En línea La morgue - Noroeste

COLUMNA

En línea La morgue

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Seguimos explorando el inagotable mundo del cine disponible en formato digital vía streaming, ya que la cartelera comercial culichi sigue, con la excepción de la más reciente entrega de la saga de Misión Imposible, en su estado natural. O sea, sigue apestando.

Y ya que, el sábado pasado, reseñamos en este mismo espacio la película en la que Tom Cruise arriesga el pellejo una vez más en distintas locaciones del mundo, déjeme rescatar del olvido a La morgue (The Autopsy of Jane Doe, EU-GB, 2016), tercer largometraje del cineasta noruego ya internacionalizado André Ovredal (alabada Trollhunter/2010 que, mea culpa, no he visto), estrenada comercialmente en la Ciudad de México en abril del año pasado y que, a saber por qué, nunca llegó a exhibirse en nuestra ciudad. No hay problema: este palomero filme de horror se puede rentar y/o comprar en las plataformas de Claro Video, Google Play y Apple iTunes.

La morgue está ambientada, por supuesto, en la morgue del título en español, un negocio familiar ubicado en algún pequeño pueblo de Virginia. Ahí, los Tilden, padre e hijo (Brian Cox y Emile Hirsch, eficaces), reciben el cuerpo de una jovencita desconocida, la Jane Doe del título original, un cadáver que fue encontrado, semi-enterrado e intacto, en el sótano de una casa. En ese mismo sitio fueron descubiertos otros cuatro cuerpos, todos ellos hechos trizas. El misterio que deben resolver los Tilden es saber de qué murió la muchacha (Olwen Kelly) si no tiene una sola herida visible en todo su cuerpo.

La primera parte de la película es, con mucho, la más efectiva: encerrado entre las cuatro paredes del set que funge como el vasto sótano-morgue de los Tilden, Ovredal y su eficaz equipo técnico –diseño de producción de Matt Gant, fotografía de Roman Osin, diseño del maquillaje prostético de Kristyan Mallet- van creando una creciente sensación de inminencia trágica. Sabemos que pronto van a empezar a ocurrir cosas raras y, en efecto, empiezan a suceder.

En la segunda parte, el guión de Ian Goldberg y Richard Naing opta por un desarrollo y una resolución más convencionales, aunque Ovredal se muestra igual de competente en este mucho más conocido terreno. Como lo anoté al inicio, se trata de un eficaz palomazo de horror, ideal para revisarse en la comodidad de la casa.

