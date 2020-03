En Los Mochis, invitan a mujeres a resguardarse en restaurantes si se sienten en riesgo

Alejandro Félix Limón indicó que a esta iniciativa se han sumado, hasta el momento, más de 40 de los 150 afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Los Mochis.

Carlos Bojórquez

AHOME._ Los restauranteros de Los Mochis invitaron a las mujeres a resguardarse en sus establecimientos si se sienten amenazadas o en riesgo.

"Nos estamos sumando a ser centros de protección y de seguridad para todas las mujeres. Muchas veces, las mujeres que van caminando por alguna calle se sienten inseguras, o se sienten desprotegidas, y las invitamos a que se metan a nuestros restaurantes, nosotros ya sabemos qué prosigue, es apoyarlas, tenemos una comunicación muy directa con Seguridad Pública", comentó.

Asimismo, el gremio restaurantero se sumó al movimiento denominado 'Un día sin nosotras', que propone un paro nacional de mujeres el 9 de marzo.

"Nos sumamos al movimiento en apoyo al respeto hacia todas las mujeres. Invitamos a todos los restaurantes, aunque no estén afiliados a Canirac, a que no haya ninguna represalia, ninguna consecuencia negativa, para las mujeres que decidan faltar ese día, pero sí le pedimos nada más a las mujeres que haya comunicación, que no falten sin avisar", anunció el líder gremial.

Y apuntando que entre un 60 y 70 por ciento de la gente que trabaja en restaurantes son mujeres, y algunas dependen de la propina diaria, invitó a quienes decidan sí laborar ese día a que se presenten con una insignia de color morado o alguna prenda de ese color.

"En los restaurantes de Los Mochis tenemos un flujo aproximado de 30 mil clientes, y quienes decidan trabajar, hombres y mujeres, que aprovechen esta plataforma para concientizar a todos nuestros clientes, que como sociedad nos metamos en una sintonía de respeto, de fomentar cosas buenas, y sobre todo, de cuidarnos unos a otros", dijo.

Félix Limón reconoció que el objetivo de este movimiento no es pegarle a la economía de la ciudad, y mucho menos a los empresarios, aunque indicó que algunas empresas han decidido cerrar ese día.

Además, dijo desconocer en qué medida podría afectarles respecto a las ventas, pero mencionó que en su restaurante más del 70 por ciento de los clientes son mujeres.