En Los Mochis llaman a que no dejen que el gobierno les limite servicios de agua y luz, durante la pandemia

Se avecinan tiempos duros, por la falta de empleo como consecuencia de la emergencia sanitaria, dicen los Vigilantes Ciudadanos

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa insta a la población a no permitir que les corten los servicios de agua potable y energía eléctrica, durante la contingencia por el Covid-19.

"Por este conducto hacemos un llamado a todos los usuarios que por diversas razones estén en LA DISYUNTIVA DE PAGAR EL RECIBO DE LA LUZ Y DEL AGUA EN LUGAR DE PROVEER DE ALIMENTOS SU DESPENSA PARA UN MES A NO PERMITIR POR NINGÚN MOTIVO EL CORTE DE SU SERVICIO", se lee en un comunicado difundido por Guillermo Padilla Montiel.

"El Presidente Andrés Manuel López Obrador nos pide no salir de nuestras casas sin tomar en cuenta los miles de mexicanos que trabajan al día, tales como los jornaleros que trabajan a diario o por tareas (les recuerdo que empezamos a entrar en la época de escasez de empleo en el campo sinaloense), los albañiles, fontaneros, electricistas, etc., que se emplean por trabajo realizado o sea a destajo, por lo que me pregunto ¿cómo va a tener recursos para alimentar a su familia y pagar estos recibos?", se agrega.

Hace un par de semanas, la asociación civil dirigió un oficio al gerente de la División Noroeste de la CFE solicitando plazos de hasta tres meses para que los usuarios pudieran cubrir sus pagos, argumentando que el periodo de aislamiento para evitar la propagación del virus afectará la economía no sólo de los sectores productivos, sino de las familias.

Mientras que, recientemente, la Japama informó que no habría cortes de servicio, pero sí lo limitaría a los usuarios que no cumplan con el pago.

Hace ocho meses, Padilla Montiel instó a la población a que 'con garrote en mano' impidieran que les quitaran el medidor o les rompieran la tubería para cortarles el suministro de agua, señalando que al hacerlo, las Juntas de Agua incumplen el derecho humano al agua y al saneamiento, contemplado en las Naciones Unidas, y violan el artículo primero de la Constitución.

Por esas declaraciones, el luchador social fue acusado de provocación para cometer un delito en contra de la Seguridad Pública y del Estado, y la Vicefiscalía Zona Norte abrió la carpeta de investigación AHOME/UETC/02281/2019/CI.

El presidente de Vigilantes Ciudadanos consideró la denuncia como un acto de intimidación, por ser uno de los principales críticos de la administración encabezada por Manuel Guillermo Chapman.