En Los Mochis, remodelan Plaza de la Mujer y quitan memorial de desaparecidos, pero sin avisar a Rastreadoras

Mirna Nereida Medina Quiñónez lamenta que sin tomarlas en cuenta hayan removido las piedras donde cada una de las madres y esposas puso una fotografía y un mensaje a sus ‘tesoros desaparecidos’

Carlos Bojórquez

AHOME._ Para remodelar la Plaza de la Mujer en Los Mochis, fue retirado el memorial de los desaparecidos hecho por el colectivo Rastreadoras del Fuerte, pero a éstas ni siquiera se les avisó.

Mirna Nereida Medina Quiñónez, lideresa del grupo, lamentó que sin tomarlas en cuenta hayan removido las piedras donde cada una de las madres y esposas puso una fotografía y un mensaje a sus “tesoros desaparecidos”, como parte de la exigencia de verdad y justicia.

“Dice la encargada de la Oficina de Búsqueda que el grupo de Las Rastreadoras del Fuerte es ignorado, y si revisas sus publicaciones pues no existimos. Y en este caso, lo que nosotros hagamos pues igual no existe. El señor (Chapman) quiere hacer remodelaciones, quiere hacer que la ciudad luzca bonita, pero en este caso pues nos hubiera tomado en cuenta”, reclamó.

“Voy a ver qué acciones vamos a tomar, porque no se vale, no es cualquier cosa, son los desaparecidos de la zona norte, no son nada más de Mochis, no es el hijo de la Mirna, porque fue la primera foto que arrancaron de la piedra. Entonces, vamos a ver qué acciones tomamos”, agregó.

La Plaza de la Mujer se ubica frente a la Casa del Centenario, que alberga las oficinas del Instituto Municipal de Arte y Cultura; y en ese espacio se encuentra el Monumento a la Madre. Con la remodelación se pretende construir áreas para exposición de arte y eventos culturales.

La obra está siendo ejecutado por el Municipio, aunque hace año y medio, cuando se inauguró la última etapa de la Zona 30, el proyecto se le propuso al Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

LES COPIARÁN LA IDEA

El director del IMAC, Víctor Carrasco García, y la encargada de la Oficina de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ayuntamiento, Claudia Rosas, anunciaron, ya que se quitó el memorial hecho por las Rastreadoras, que en la remodelación se incluiría un monumento y un espacio especial para honrar la memoria de los desaparecidos, aunque dicho espacio no estaba incluido en el proyecto.

Pero Claudia Rosas se atribuyó la idea, pese a que las Rastreadoras hicieron su memorial desde agosto.

“Me encuentro con la sorpresa y noticia que nos da Víctor Carrasco sobre el monumento que estará en la Plaza de la Mujer. Por fin fue aprobado un proyecto que teníamos de meses atrás, donde los colectivos y familias de personas desaparecidas hemos luchado y ahora está a un paso de ser realidad”, dijo, según un comunicado del IMAC.

Cabe señalar que la ahora funcionaria fue fundadora, junto a Mirna Medina, del colectivo Rastreadoras del Fuerte, y se desprendió del grupo para formar el colectivo Rastreadoras por la Paz.

El 13 de junio de 2019, el Cabildo ahomense aprobó la propuesta del Alcalde Chapman para crear la Oficina de Apoyo a Búsquedas de Personas Desaparecidas, y desde entonces, Claudia Rosas se ha atribuido la intención de construir un panteón ministerial en Ahome, proyecto que ha sido promovido por Mirna Medina desde la administración anterior.