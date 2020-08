En Louisiana, policías matan a balazos a hombre afroamericano

Un hombre afroamericano falleció tras recibir más de cinco balazos por parte de elementos del Departamento de Policía de Lafayette, Louisiana, en Estados Unidos, debido a que presuntamente tenía un cuchillo, de acuerdo con un video publicado en redes sociales.

Medio digitales como Vanguardia y Milenio publican que por medio de un video que circula en redes sociales que fue grabado por una mujer, se ve al hombre caminar hacia una tienda de autoservicio en una gasolinera y al menos cuatro policías siguiéndolo, uno de ellos apuntándole con una pistola.

Posteriormente, intenta entrar a la tienda y es alcanzado por los oficiales y una patrulla, quienes le disparan varias veces.

Several cops surrounded a Black man and fatally shot him 10+ times tonight in Lafayette, LA! He reportedly had a knife and was walking away from police, but didn’t deserve to die — they acted as judge jury and executioner. We demand JUSTICE and ANSWERS. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6gI3rNU4FH