En MazatlÃ¡n, artesanos cambian sus productos por despensas

En Mazatlán, artesanos cambian sus productos por despensas

Debido al desempleo de muchos, en algunos puntos de la ciudad se colocaron vendodores de artesanías con letreros que ofrecen un trueque: su producto por algo de comer

Netzahualcóyotl Ceballos

La estrategia de cambiar mercancía por despensas durante la emergencia sanitaria, ya se descubre en Mazatlán.

Es la historia de Mariana, por ejemplo, una mujer que llegó desde Oaxaca a vender artesanías en Mazatlán, y fue aquí donde la sorprendieron los efectos del coronavirus en la economía.

“Lo que pediríamos es que la gente nos dé un apoyo, que nos cambie lo que traemos de mercancía por despensas, o por lo que sea, algo que nos puedan dar para comer”, expresó, sentada en una de las banquetas de la Avenida Rafael Buelna, junto a un centro comercial.

Pulseras, collares y bolsos hechos a mano son parte del inventario que planeaba vender en las playas durante Semana Santa... pero las playas fueron cerradas y el turismo soñado jamás llegó.

A la altura del Fraccionamiento Flamingos, en Avenida Insurgentes, un hombre se encontraba cambiando escobas por despensas, también con un letrero que anunciaba el trueque.

“No me tomes fotos, sí me da un poco de pena... sólo ponle que estoy necesitado como mucha gente, que cambio mis escobas por una depensa para mi familia, yo ya las vendía, pero ahora lo que me den es bueno”, manifestó, antes de pararse del camellón para ofrecer su producto a los conductores vehiculares.

Los vendedores coinciden en que son pocos quienes han aceptado darles alimentos.

También se ha observando el mismo ofrecimiento en cruceros y a las puertas de una tienda de autoservicio sobre Carretera Internacional al Norte.