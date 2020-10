En Mazatlán, atiende población llamado a vacunarse contra la influenza: SS

A dos semanas del arranque de la campaña se han aplicado 17 mil 700 dosis en Mazatlán

Alma Soto

27/10/2020 | 12:10 AM

MAZATLÁN._ Hasta el cierre de la segunda semana de la campaña anual de vacunación contra la influenza, en Mazatlán se han aplicado 17 mil 700 dosis, que representan el 32.8 por ciento de las 53 mil 950 que se tienen como meta, informó Andrés Sidhartha Hindú Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6.

“A comparación de otros años, hemos visto un incremento en la respuesta de la gente, incluso va a buscar la vacuna, están atendiendo el llamado, se ha manejado también que tiene cierto efecto contra el Covid-19, no te lo puedo asegurar, pero como es un virus, te crea cierta inmunidad, hay que buscar la vacuna y aplicársela”, manifestó.

Hindú Pérez explicó que la vacuna contra la influenza tiene un efecto de 12 meses solamente, por ello debe aplicarse cada año.

Indicó que muchas personas no se la aplican porque temen a las reacciones, pero el riesgo es mínimo pues se trata de virus fraccionados atenuados.

“Debe aplicarse con toda confianza, sobre todo para protección del virus de la influenza que te mata (AH1N1), es mito el que me vacuné y me enfermé, la vacuna hace efecto, una vez aplicada en el cuerpo, después de 20 días, si te enfermaste de una gripa antes de esos 20 días, te ibas a enfermar con o sin vacuna, si te enfermas después de 20 días, hay que ver si es reacción a la vacuna o si te dio influenza de la que no te va a matar”, declaró.

El funcionario de Salud informó que la vacuna se puede aplicar en los Centros de Salud o que abran las puertas porque hay personal que va de casa en casa aplicando la vacuna y completando esquemas de vacunación.

“Estamos contemplando hacer barridos especiales para la gente vulnerable que no puede salir de sus casas, pueden llamar al Centro de Salud y con todo gusto se hace la programación para irlos a vacunar a sus domicilios”, expresó.