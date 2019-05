En MazatlÃ¡n, celebran el 157 aniversario del triunfo del EjÃ©rcito Mexicano en la Batalla de Puebla

En Mazatlán, celebran el 157 aniversario del triunfo del Ejército Mexicano en la Batalla de Puebla

Rinden protesta de Bandera jóvenes del SMN clase 2000, anticipados, remisos y mujeres voluntarias

Belizario Reyes

05/05/2019 | 12:14 AM

MAZATLÁN._ El 157 aniversario del triunfo del Ejército Mexicano sobre el ejército francés en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, fue celebrado este domingo por la mañana en la explanada del Octavo Batallón de Infantería, en este puerto.

En el evento también se le tomó protesta de bandera a cerca de 214 jóvenes del Servicio Militar Nacional clase 2000, anticipados, remisos y mujeres voluntarias.

Este acto fue para celebrar que hace 157 años el denominado Ejército de Oriente, comandado por el General Ignacio Zaragoza, con apoyo de pobladores zacapoaxtlas, derrotaron al entonces considerado mejor ejército del mundo comandado por el General Charles Ferdinand Latrillo, durante la Segunda Intervención Francesa a nuestro país.

“Las armas nacionales se han cubierto de gloria”, escribió el General Ignacio Zaragoza en el telegrama para informar de este triunfo a sus superiores y al Presidente de México, Benito Juárez.

Aunque dicho triunfo no impidió la intervención francesa en el país, sí fue el inicio de una guerra que finalmente ganó México sobre Francia, de acuerdo con la historia nacional.

Tras la celebración en este puerto, el Comandante de la Tercera Región Militar, General de División Diplomado de Estado Mayor, Carlos Ramón Carrillo del Villar, agregó que independientemente de que el SMN sea una obligación constitucional es una oportunidad que tiene el joven mexicano.

“Estos jóvenes que hoy juraron Bandera son los primeros jóvenes que cumplen con su Servicio Militar Nacional del siglo 21, es la generación del 2000, los jóvenes que nacieron en el año 2000, que apenas fue hace 19 años, se antoja un poquito corto el tiempo pero ya están cumpliendo con su obligación militar, es decir que ya México se mantiene en un proceso de generaciones que va avanzando”, añadió el General Carrillo del Villar.

“¿Qué les diría a estos jóvenes?: que quieran a su país, que sean responsables, que sean mujeres y hombres de bien, que honren a su país, que honren a su familia, que se honren a ellos mismos, eso es parte de lo que les inculcamos”.

Recordó que el pasado viernes estuvo en la Ciudad de Durango donde se presidió junto con el Gobernador de esa entidad, José Rosas Aispuro Torres la ceremonia de obtención de la hoja de liberación de la Cartilla de los jóvenes del SMN que cumplen con esta responsabilidad estando encuadrados en las filas del Ejército Mexicano durante 3 meses.

El Comandante de la Tercera Región Militar, que comprende los estados de Sinaloa y Durango, precisó que hay dos formas para cumplir con el SMN, una es a través de los Centros de Adiestramiento en donde cada sábado acuden los jóvenes a cumplir con esa obligación y la otra es estar encuadrados en una compañía del SMN que está en Durango y en 3 meses obtienen su hoja de liberación de su Cartilla.

“Estos jóvenes tienen buena oportunidad, se les está ofreciendo ahorita no un trabajo, yo les digo que aquí en el Ejército no se ofrece trabajo, aquí el que piense que en el Ejercito se ofrece trabajo no es trabajo lo que se ofrece, se ofrece un proyecto de vida, eso es muy importante, hacer la diferencia”, subrayó.

“Nosotros ofrecemos proyectos de vida, se les ofrece a los jóvenes, a las mujeres, a los varones que deseen reclutarse para las Fuerzas Armadas, para la Policía Militar específicamente, se les ofrece este proyecto de vida”.

Agregó que ha habido buena respuesta, hay muchos jóvenes que cuando inicien las actividades de reclutamiento se van a sumar con entusiasmo.

“Es un proyecto de vida, a partir de ese momento en que causan alta tienen innumerables opciones para desarrollarse, entonces creo que es una buena oportunidad para que tomen un camino, como les dije al principio, para que sean mujeres y hombres de bien”, reiteró el General Carrillo del Villar.

La celebración, a la que asistieron jóvenes y mujeres voluntarias que cumplen su SMN tanto en el Ejército como en la Marina, también fue encabezada por el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, entre otros mandos civiles y militares.