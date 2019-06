En Mazatlán, celebran el Día del Socorrista

Exhortan a socorristas a realizar su labor con toda la alegría, responsabilidad y corazón

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al celebrar la misa de acción de gracias por el Día del Socorrista, el párroco de la iglesia de María del Mar, Manuel Carrasco Salazar, exhortó a los paramédicos de la Cruz Roja Delegación Mazatlán a realizar su labor con toda la alegría, responsabilidad y corazón.

Ante socorristas, directivos, integrantes del Comité de Damas Voluntarias, familiares e invitados, manifestó lo que los paramédicos eligieron libremente prestar ese servicio a la comunidad.

“Yo creo que si ustedes fueron llamados a servir de esta manera hay que hacerlo con toda la alegría, hay que hacerlo con toda la responsabilidad, hay que hacerlo con todo el corazón, ¿por qué?, porque estamos libres, porque no estamos forzados para servir y así es como Dios quiere que sirvamos con fe, aquí”, añadió el párroco Carrasco Salazar.

“Si yo estoy ahí es porque sé que ahí voy a encontrar a Jesús que lo necesita, a Jesús que voy a ir encontrando en cada uno de mis hermanos que sufren algún percance, para eso están ustedes, brindarle auxilio a aquellos hermanos que de alguna manera sufren de algún percance, ese es el eje central que rige lo que ustedes están haciendo a la comunidad y que lo deben de hacer con mucha alegría, con mucho gusto”.

Expresó que en cada lugar donde esté cada persona Dios le está diciendo que cargue con su cruz, la cual es la cruz de la responsabilidad que cada uno tiene en la vida, en su familia, en la sociedad, pero se le debe llevar con alegría porque si cada uno hace lo que le gusta va a ser feliz.

Reiteró que los socorristas están llevando su cruz con alegría y sobre todo porque están cumpliendo con sus deberes que tienen para con Dios y para con sus hermanos.

“Y especialmente ahora éstos hermanos, los de la Cruz Roja que celebran su día, el Día del Socorrista, yo creo que están felices cumpliendo con este deber que tienen de auxiliar a los hermanos, a ustedes no les importa quién es, ni de dónde viene, no les importa si es pobre o es rico, no les importa, lo que les importa es que un hermano nuestro que necesita de su cuidado y de la atención de ustedes y que incluso ustedes van dispuestos o van arriesgando su propia vida para auxiliar a ese hermano”, continuó el párroco de la Iglesia María del Mar, ubicada en el Fraccionamiento Playa Sur.

“Ustedes van arriesgando su vida por otros y es eso lo que a Dios le agrada, que nosotros estemos dispuestos ha hacer lo que hizo Jesús, Jesús dio la vida por nosotros, para que nosotros también atendiéramos a dar la vida por nuestros hermanos, por eso pidámosle a Dios, nuestros hermanos esta gracia de poder ser fieles en el cumplimiento de nuestros deberes y así correspondamos a ese gran amor que Dios nos tiene, brindando esa atención y ese cuidado al hermano que lo necesita”.

El Día del Socorrista se celebra cada año el 24 de junio, pero en esta ocasión en la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán se decidió adelantar el festejo para este domingo con la misa de acción de gracias a las 10:30 horas, posteriormente el personal con las ambulancias realizaron un recorrido por las diferentes vialidades de la ciudad.

A las 14:00 horas en las instalaciones de dicha institución ubicadas en la Avenida General Ignacio Zaragoza oriente, en el Centro de la Ciudad, se realizará un homenaje póstumo a los socorristas que ya han fallecido y también se entregarán reconocimientos a los socorristas destacados.