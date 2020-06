En MazatlÃ¡n, ciudadanos buscan anular sesiÃ³n de Cabildo en que se desapareciÃ³ el Centro Deportivo Benito JuÃ¡rez

En Mazatlán, ciudadanos buscan anular sesión de Cabildo en que se desapareció el Centro Deportivo Benito Juárez

Argumenta despacho jurídico que se incumplió la Reglamento de Gobierno Municipal que mandata que el Alcalde debe abrir y clausurar las reuniones

Alma Soto

A petición de un grupo de deportistas que encabeza Manuel Martínez, el despacho de abogados GC Consultores Jurídicos de Mazatlán presentó una demanda de anulación de la Sesión de Cabildo 39, en la que se votó, entre otras cosas, para desaparecer la paramunicipal Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez.

Esmeralda Germán, a nombre del despacho, dijo que los deportistas buscan, además, que se les garantice el uso del espacio deportivo, como lo han hecho hasta ahora.

Informó que la demanda se presentó en la Sindicatura de Procuración hace unos días.

El argumento para solicitar la anulación, dijo, es la ausencia del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien abandonó la sesión sin clausurarla.

Según el punto número 7 del Artículo 83 del Reglamento de Gobierno Municipal, la clausura de la sesión deberá hacerla el Presidente.

La demanda, además, busca garantizar el uso de los espacios deportivos como lo han hecho hasta ahora, dijo la abogada.

Al respeto, Manuel Martínez, el promovente de la demanda, manifestó que a ellos, como usuarios del Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez, no se les informó nunca de la desaparición de la paramunicipal.

Pero están en desacuerdo con ello si implica que se le entregará a un club privado de futbol, aunque se argumente que es del pueblo y a al pueblo regresa.

“Así nos dijeron cuando nos quitaron la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Sahop, para construir ahí la alberca olímpica, que nos construirían un centro de alto rendimiento, y lo único que pasó fue que nos robaron un espacio, nos quitaron infraestructura deportiva”, reclamó Martínez.

El atleta consideró que los clubes privados tienen mucho dinero para construir su propia infraestructura, por tanto, el Gobierno municipal no tiene por qué entregarles los pocos espacios públicos que son realmente para el pueblo.

“Porque los jugadores de un club de futbol profesional no entrenan una hora y se van, si les prestan las instalaciones, ya no los van a soltar, no habrá espacio para nosotros en ese lugar”, manifestó.