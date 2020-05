En MazatlÃ¡n, cortan luz y agua a seÃ±or de 85 aÃ±os

En Mazatlán, cortan luz y agua a señor de 85 años

Denuncia, incluso, que autoridades del DIF municipal no lo pudieron atender

Belizario Reyes

Los servicios de luz eléctrica y agua potable le fueron cortados desde hace cuatro semanas a un señor de 85 años, presuntamente por negarse a entregar la tarjeta con la que cobra su pensión del IMSS al dueño de la casa que le renta un cuarto, pero la mayoría de las autoridades a las que ha acudido se niegan a ayudarlo, según denunció el afectado.

El señor Julián "N". denunció ante este diario que desde hace como un año y medio renta un cuarto para vivir en una casa ubicada en la Colonia Independencia, donde acordó con el propietario pagarle mil 250 pesos al mes y también dio una cantidad como depósito de garantía.

En el acuerdo verbal también se estableció que él pagaría 400 pesos al mes por su consumo de agua y pagaría el consumo de energía eléctrica, pero el recibo del agua de la Junta Municipal de Agua Potable llega con una tarifa de sólo 84 pesos mensuales para toda la casa, cantidad menor a la que se le cobra a él.

Pero también pese a que él vive en un sólo cuarto del que pagaba la renta hasta antes de estos problemas, el propietario de la casa le hace pagar el consumo de toda la vivienda, y mostró un recibo por 747 pesos correspondiente de noviembre a enero.

"Me dijo el de la Comisión (Federal de Electricidad) no, está mal ese hombre (el dueño de la casa), dice usted no pague nada, es lo que me dice la licenciada de la Comisión, pero llegó él (el dueño de la casa) y trozó todos los alambres de la casa y se echó a perder toda la comida que nos había dado el Gobierno para que nos sostuviéramos por estas cosas que están pasando (por la pandemia del Covid-19)", continuó el denunciante.

Agregó que también se le quemó el refrigerador.

Dijo que en la CFE le pidieron que demande a quien le renta el cuarto y en esa dependencia también procederán contra el dueño de la casa, porque tiene un adeudo desde en 2009 y por ello no pueden reinstalar el servicio de energía eléctrica en toda esa vivienda.

Además, acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Jumapam donde le dijeron que su pago está al corriente, pero hasta le quitaron el medidor que porque el duelo de la vivienda pidió que le quitaran los servicios.

También acudió a Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Mazatlán y también fue con la presidenta del DIF municipal, quien le dijo que ella no podía hacer nada.

"Fui con la señora del Presidente Municipal, fui con la del DIF ahorita, y dijo 'yo no puedo hacer nada', dice yo definitivamente no, usted arrréglesela como pueda, la jefa del DIF (que no le dio el nombre), no quiso la muchacha, se quedó callada", continuó.

En el DIF le dijeron que lo podían enviar al asilo para personas adultas mayores, pero él no quiere ir a ese lugar, pues mientras pueda trabajar a pesar de sus 85 años, lo seguirá haciendo.

"Ahora le dije a la directora del DIF: oiga pero si ustedes es para ayudar a los ancianos, pero dice: 'lo vamos a mandar a encerrar allá donde están los asilos', le dije 'no, pues todavía aunque sea le hago la luchita para hacer unos trabajitos ahí y sostenerme y eso, ya cuando si no pueda pues metan a gente que sí verdaderamente lo necesitan, nosotros hay que laborar un poquito más", subrayó el señor de 85 años de edad.

Además recordó que acudió a la Policía Municipal donde una elemento en lugar de brindarle ayuda le dijo que si ellos querían lo podían sacar de la habitación que renta con todo y sus cosas con el argumento de que él está mal con el pago de la renta, pese a que les mostró el recibo.

Manifestó que no tenía problemas con el dueño de la vivienda que le renta el cuarto, pero de repente comenzó el problema porque el dueño le dijo que le diera la tarjeta con la que el ahora denunciante cobra su pensión en el IMSS.