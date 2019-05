En MazatlÃ¡n, dan capacitaciÃ³n sobre transparencia en gobiernos municipales

En Mazatlán, dan capacitación sobre transparencia en gobiernos municipales

En este encuentro se evaluó la transparencia de tres municipios de Sinaloa a partir de la metodología Cimtra, la que se ha aplicado en decenas de municipios del país y que la mayoría no pasa las pruebas

Sheila Arias

En un contexto donde falta transparencia en la mayoría de los Gobiernos locales, ¿por qué es importante evaluar a los municipios?

El académico del ITESO, José Bautista Farías, miembro fundador de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) en Jalisco, consideró que los municipios son los eslabones más débiles en la estructura de Gobierno y los menos capacitados para cumplir con prácticas básicas de transparencia.

“El municipio es la base de la organización del Estado, el municipio es el espacio privilegiado para el desarrollo de las personas, y para la actividad productiva; el municipio también es uno de los eslabones más débiles del Gobierno en temas del combate a la corrupción, tiene menos recursos, menos infraestructura, y menos capacitación. También porque lo que no se evalúa, no se mide, no se mejora, ni es posible conocerlos, por eso es importante evaluarlos en temas de transparencia”, precisó.

Bautista Farías encabezó el taller “Evaluación de transparencia municipal con la metodología Cimtra”, en encuentro realizado en la Torre Académica de la UAS concentró a funcionarios de Transparencia, órganos anticorrupción, académicos, activistas, y periodistas.

Ciudadanos por Municipios Transparentes es un organismo autónomo constituido en 2002, capacita y evalúa hechos.

Y han aplicado esta metodología en 31 capitales del país, con resultados desfavorables.

“No cumplen en las evaluaciones que ha hecho Cimtra y de los órganos de transparencia, los municipios, en su mayoría, no están publicando la información básica, es decir, la información que están obligados por Ley a darla conocer”, reveló.

-- ¿En porcentaje podría estimar esa opacidad?

“En la evaluación que hizo Cimtra a las 31 capitales, el promedio de calificación anduvo muy bajo, mucho menos del 50 por ciento, la gran mayoría de los municipios no está cumpliendo con lo mínimo”.

Bautista Farías convocó a los ciudadanos mazatlecos a integrar redes locales de evaluación y seguimiento en transparencia, como una forma de involucrar a la sociedad civil en la observación del trabajo de autoridades.

“En los gobiernos democráticos los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer cómo funciona el Gobierno, cómo trabaja el Gobierno, y en qué se gasta el dinero que es de los ciudadanos, el dinero es de los ciudadanos no es de las autoridades, por esa razón tiene la sociedad civil el derecho a saber”, precisó.