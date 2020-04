En MazatlÃ¡n, decenas van por pescado a Playa Norte, pero regresan desilusionados

En Mazatlán, decenas van por pescado a Playa Norte, pero regresan desilusionados

Personas buscaban producto regalado o en venta a bajo precio, como en días anteriores, pero el mar este día no fue generoso, confirma pescador

Alma Soto

Por tercer día consecutivo, Playa Norte se llenó de personas que buscaban conseguir pescado regalado o a bajo precio, pero hoy el mar no fue generoso y muchos regresaron desilusionados, con sus cubetas vacías.

Miguel Ángel llegó en su pequeña panga e inmediatamente fue rodeado por los que esperaban en la playa.

“Trae puro pescado grande, yo quería unas mojarritas para freír, no importa que no me las regalen, pero que me las vendan baratas”, expresó una de las señoras que esperaba.

Miguel Ángel aclaró que ni ayer ni hoy se regaló pescado en Playa Norte, cuando sí sucedió fue el martes, porque los pescadores arrojaron el chinchorro y como la temperatura estaba muy baja, se les llenó de inmediato.

“Los policías no los dejaron atracar, no eran de Playa Norte, venían de Playa Sur o de la Isla de la Piedra, por eso decidieron regalar el pescado, pero no todos los días sale tanto”, comentó.

Indicó que las temperaturas bajas han traído especies inusuales para estos meses, como una baqueta de más de 2 kilogramos que él atrapó.

Miguel Ángel comentó que aunque él quisiera regalar pescado, no podría hacerlo, pues pesca con línea y anzuelo, es decir, uno por uno, trae lo necesario para “chivear”.

Algunas personas de las que estaban en el lugar se retiraron sin comprar, argumentando que está más caro que en el embarcadero de la Isla de la Piedra.