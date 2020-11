En Mazatlán descartan rebrote de Covid-19, a cuatro días de las fiestas de Halloween

Servicios Médicos Municipales llama a los ciudadanos a no olvidar los protocolos sanitarios para evitar más contagios

Alma Soto

Aunque el periodo de incubación del Covid-19 es de siete días, los Servicios Médicos Municipales de Mazatlán descartan que a cuatro días de registrarse aglomeraciones por las fiestas de Halloween, se presente un aumento de casos.

“Si hubiera un infectado y ese convivió con 5, 6 gentes y hay la posibilidad de que, si no usaron cubrebocas, sí se hubiesen infectado algunas personas que estaban en contacto directo, boca a boca, en plática, pero si en ese momento no había ningún infectado, no hay ningún rebrote, ningún infectado”, declaró Alfonso Sandoval Sánchez.

El director de los Servicios Médicos Municipales llamó a la población a no olvidar los protocolos sanitarios, sobre todo a los jóvenes, muchos de los cuales parece que todavía no creen que el coronavirus es una enfermedad real.

Y eso es, dijo, porque muchas veces ellos no son los que se enferman, lo hacen los adultos mayores, que no van a los antros, pero sí tienen hijos o nietos que lo hacen, que les llevan la enfermedad hasta la casa.

Comentó que en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez tienen en estos momentos solo una persona, adulta mayor, internada con Covid-19, pero hay cinco personas más, casi todos ellos jóvenes, que fueron detectados en el Centro Covid-19 que abrieron hace un par de meses, y que están llevando el tratamiento en sus casas.