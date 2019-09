En MazatlÃ¡n, directora de secundaria destapa malos manejos hasta en la tiendita escolar

En Mazatlán, directora de secundaria destapa malos manejos hasta en la tiendita escolar

La directora de la secundaria Nueva Creación de Santa Teresa, señaló que hay maestros que no cumplen con el perfil

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Desde maestros que no cumplen el perfil hasta un mal uso de los ingresos de la tiendita escolar, son parte de las irregularidades que denuncia la directora de la Secundaria Nueva Creación, en el fraccionamiento Santa Teresa, hasta hace poco uno de los planteles que operaba en aulas de cartón o de madera, pero hoy ya cuenta con aulas de concreto.

María Estéfana Ayala Medrano llegó a la dirección de la escuela el pasado mes de enero. Desde entonces, asegura haber detectado malos manejos en la institución y una actitud contraria al cumplimiento del trabajo en gran parte del personal. Así que comenzó a exigir un mayor compromiso y transparencia en el uso de los dineros, provenientes de la cooperativa escolar y de las cuotas voluntarias de los padres de familia.

En respuesta, afirma, ha recibido presiones para salir de la escuela y ser removida a una secundaria en la sindicatura de Mármol, lo que le afectaría en lo personal y profesional. Por este problema presentó un reporte de incidencias ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) del Gobierno del Estado, para que se investigue del actuar el supervisor de la Zona Escolar 011, Alejandro Soto López, a quien acusa de usurpar sus funciones y encabezar un intento por sacarla de la escuela.

“Antes de que yo llegara era común que no daban clases, y está comprobado en los informes, y ellos se molestaban conmigo porque no están acostumbrados a trabajar realmente sus horas; el supervisor (Soto) a gusto disponía del dinero de la tienda; para hacer actividades que no se justifican, pues ese dinero debe ser para la escuela”, alegó.

En el reporte, que entregó a SEPyC el pasado 2 de julio y del cual Noroeste cuenta con una copia, anexó recibos donde al supervisor presuntamente se le facilitan viáticos para gasolina y pasajes sin su autorización, que además, en su opinión, no tendrían que ser absorbidos por la secundaria.

Son 200 pesos los que se generan diariamente de la pequeña cooperativa escolar, pero por estas anomalías no siempre se usan para los gastos corrientes de la escuela, como debería de ser, apunta la directora inconforme.

También adjuntó recibos de pago de maestros que prestan su nombre para que otro profesor cobre por dar las asignaturas de matemáticas y artes, cuando no reúne el perfil ni se encuentran en la plantilla laboral. Por lo que solicitó al supervisor Alejandro Soto una investigación.

“Me respondió que yo no era nadie, pero si yo no señalo esto ahora, luego yo seré responsable, ¿sobre quién van a ir?”, cuestionó.

Un ambiente desfavorable para la educación

María Estéfana lamentó que se ha creado un ambiente desfavorable para la formación de los alumnos, pues hasta algunos padres de familia son usados en su contra, a efecto de obligarla a irse. Estéfana Medrano mostró un video donde aparece una mujer, supuestamente de la asociación de padres de familias, colocando un candado en la entrada para impedirle el acceso.

“Le dicen a los niños que yo no soy la directora, el supervisor realiza gestiones en mi nombre y constantemente me ignora”, afirmó.

Pidió a la SEPyC investigar lo que está pasando en la secundaria Nueva Creación, que actualmente cuenta con una matrícula de cerca de 130 estudiantes y una plantilla de once docentes, emplazada en una zona de la periferia de Mazatlán de escasos recursos económicos.

En contraparte, maestros de la “Nueva Creación” han pedido la destitución de la directora, a quien acusan de “malos tratos” a alumnos, padres y maestros, así como de rechazar apoyos a pesar de tantas necesidades que padece la escuela.

“Necesitamos una directora que quiera a su escuela, ame a sus alumnos y apoye a sus maestros”, se podía leer en un cartel que colocaron a mediados de este mes cuando hicieron pública su queja ante los medios de comunicación.

En su defensa, Ayala Medrano dijo que han falsificado su firma para recibir apoyos, por lo que ha tenido que revisar algunas gestiones.

Por parte de la dependencia, la directora de Servicios Regionales de la zona sur, Kenya Camarena Aguilar, confirmó que conocen del caso y se encuentra bajo investigación, pero aún no han dado a conocer resultados ni si habrá alguna sanción.