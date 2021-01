En Mazatlán, el agricultor Octavio Loaiza 'levanta' la mano por Morena

Busca ser candidato a la Alcaldía de Mazatlán por el partido en el poder

Netzahualcóyotl Ceballos

La lista de aspirantes a convertirse en candidatos de Morena a la alcaldía de Mazatlán aún no termina.

Esta mañana el líder campesino Octavio Loaiza Torres hizo públicas sus aspiraciones por abanderar la lucha porque morena preserve el Ayuntamiento de Mazatlán, aunque desde una corriente diferente a la del actual Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, una corriente que se identifica con Rubén Rocha Moya, precandidato a la gubernatura de Sinaloa por el mismo partido.

En rueda de prensa explicó que la idea de entrar a la política nace al entender que muchos proyectos que detonarían el desarrollo se quedan en el papel, o en buenas intenciones, pero no salen adelante debido al desinterés de los gobernantes.

"Si hago un proyecto a la autoridad y ese proyecto no está en el agrado de la autoridad, si no está beneficiando a su equipo, ese proyecto se queda congelado, puedes tener un proyecto muy noble, muy bonito, pero si la autoridad no tiene la capacidad y el conocimiento, no sale el proyecto”, dijo.

“Es por eso que quiero ser Presidente Municipal, me siento preparado y conozco mi ciudad, conozco lo que se necesita y me rodeo de la gente que sabe”.

Explicó que muchos de los proyectos presentados para apoyar al campo no se han realizado, han demorado demasiado o están detenidos por alguna razón.

Al preguntarle sobre sus compañeros de partido que también aspiran a ser candidatos a Alcalde de Mazatlán, Loaiza Torres afirmó que él tiene las mejores propuestas.

Dijo que será hasta febrero cuando se den a conocer los nombres de quienes serán los candidatos del partido a las diferentes alcaldías.