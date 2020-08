En Mazatlán, exigen fecha de reapertura de salones de eventos

La Asociación de Profesionales y Proveedores para Eventos de Mazatlán denuncia fiestas clandestinas en casas privadas

Belizario Reyes

La Asociación de Profesionales y Proveedores para Eventos de Mazatlán exigió una audiencia al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y que les dé una fecha para la reapertura de salones para eventos en este municipio.

"Como cualquier ciudadano común, como cualquier trabajador con un derecho que cualquier individuo tiene al trabajo, nosotros nos hemos acercado y hemos pedido la cita, la fecha, la reapertura", dijo la presidenta de dicha agrupación, Gabriela Castellanos Díaz.

"Exigimos la pronta respuesta del Alcalde".

En conferencia de prensa realizada hoy por la mañana en un salón del Club de Leones, integrantes de dicha asociación recordaron que por la pandemia del Covid-19 los salones para eventos ya tienen cinco meses cerrados en este municipio y pese a que ha han acudido en tres ocasiones en busca de una audiencia con el Presidente Municipal y los ha atendido en director de Oficialía Mayor del Ayuntamiento, no les han dado una fecha para la reapetura de sus establecimientos.

Dicha situación ya les ha provocado pérdidas por millones de pesos y sería mayor si se prolonga el cierre, afectando a más de 2 mil familias entre propietarios, meseros, proveedores, payasos, personas que rentan trajes, quienes ponen la musicalización, entre otros, dijeron.

En la conferencia que estuvo presidida también por integrantes de dicha asociación, como Lourdes Zamora del rubro de salones y Jesús Camacho, integrante de la misma, enfatizaron que el director de Oficialía Mayor nada más les dijo que esperaran, pero no les dio una fecha de reapertura.

También manifestaron que realizaron un protocolo de seguridad para la reapertura y ya fue presentado ante la autoridad correspondiente, sin que les den una respuesta.

"Insistimos en ver al director de Oficialía Mayor (en la tercera vez que acudieron el Ayuntamiento el 12 de agosto) y él salió y nos dijo que estaba en revisión, que no tenía una respuesta, que no tenía una fecha y a nosotros nos urge una fecha, repito, tal vez no les urja porque ellos sí tienen un sueldo seguro", subrayó Castellanos Díaz.

Jesús Camacho manifestó que los propietarios de estos establecimientos de eventos no sólo tienen el compromiso de llevar el sustento a sus casas, sino también con sus trabajadores, porque también los empleados tienen el compromiso de mantener a sus familias.

"Aparte del compromiso con ellos tenemos el compromiso de pagar luz, renta, agua, seguro y cada día los poquito o muchos bienes que tenemos nos vamos deshaciendo de ellos para podernos mantener", dijo Jesús Camacho.

La presidenta de la agrupación recalcó que el protocolo que hicieron fue apegado a las normas de la Secretaría de Salud, que incluye las medidas de seguridad a todo el personal, sanitizado de salones, de cristalería, sana distancia en las mesas con solamente el 50 por ciento del cupo total, entre varios puntos.

"Sin embargo, lo presentamos nosotros a la autoridad correspondiente y no nos han avisado por lo menos que nos dijeran sabes qué a tu protocolo le falta o a lo mejor no hay algo que me hayas puesto, sencillamente es una nula respuesta que to creo que por mínima educación por lo menos deberían de contestar", reiteró.

Dijo creer que el Gobierno municipal ha sido insensible y no ha tomado en cuenta a esta asociación, pues está a ojos vistos de la sociedad los antros, los restaurantes y hoteles cómo han operado.

"Hay eventos sociales en los hoteles, nos consta porque la verdad algunos compañeros sí nos hemos ido dando a la tarea de ver qué es lo que está sucediendo, quisimos nosotros hacer esta rueda de prensa con argumentos sustentados, no nada más nos vamos a ir por el rumor ni nos vamos a ir por el chisme", recalcó Castellanos Díaz.

"Sí hay hoteles que han hecho eventos (sociales), también ha habido bodas en hoteles que han llegado y les han cancelado, creemos pensar que ha sido porque no han tenido la mínima medida indispensable, pero en general los eventos se han hecho", reiteró.

" ...Promueven: pueden hacer su boda con nosotros, los restaurantes igual, entonces es competencia desleal porque dejan fuera los salones, dejan fuera las alquiladoras, dejan fuera al modista, dejan fuera a todo mundo".

También dijo que se sabe que casas que tienen jardín son utilizadas para hacer eventos sociales cobrando por ello, obteniendo un lucro.

"Sí se han realizado los eventos, sí se están realizando los eventos y lo peor, las casas están funcionando como salones de fiesta de manera clandestina, el 911 timbra todos los fines de semana, eso todos lo sabemos de las quejas de las fiestas que se hacen, una cosa es que la que tienes en casa privada y otra cosa es que la utilices para tener un ingreso y de forma desleal", recalcó Castellanos Díaz.