En MazatlÃ¡n, hallan con bien a joven que estaba desaparecido

En Mazatlán, hallan con bien a joven que estaba desaparecido

Jesús Eduardo fue localizado en el Centro de la ciudad junto con otra persona que está bajo investigación; familiares del joven arriban al puerto para recogerlo

Noroeste / Redacción

11/07/2019 | 11:58 AM

MAZATLÁN._ La madrugada de este jueves fue localizado a salvo José Eduardo, el joven originario de Culiacán que estaba desaparecido desde la semana pasada, luego de que supuestamente se vino a trabajar a Mazatlán; por este caso hay una persona detenida acusada de desaparición forzada entre otros delitos.

Autoridades policiacas informaron que el joven fue localizado durante la madrugada de hoy por agentes de la Policía Investigadora y de la Municipal, quienes lo ubicaron cuando circulaba con otro hombre en un vehículo por calles del Centro de la ciudad.

De acuerdo a los informes policiacos, fue en las calles Luis Zúñiga y Aquiles Serdán donde agentes viales detuvieron un vehículo por faltas a la Ley de Tránsito y al revisar la unidad se percataron que uno de sus ocupantes era José Eduardo, de 19 años de edad.

Los agentes viales solicitaron el apoyo de preventivos y de agentes Investigadores, quienes tras confirmar que se trataba del joven que estaba desaparecido, detuvieron a la persona que lo acompañaba, mientras que el joven fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Horas más tarde los padres y familiares del joven acudieron a la base de la Policía Investigadora donde el joven se encontraba bajo resguardo del Ministerio Público que investiga el caso.

Los padres dijeron que desde que desapareció, el pasado miércoles 3 de julio, el joven no se había comunicado con ellos y que solo había tenido comunicación con su hermano mayor al que invitó a trabajar también en el puerto, pero éste rechazó el trabajo y regresó a Culiacán.

“Un día antes le habló a su hermano mayor y le dijo que entrara a ese trabajo, que era un trabajo bueno pues él (José Eduardo) todavía inocente, pero su hermano no quiso, dijo que no le interesaba el trabajo, si vino (a Mazatlán), y le ofrecían mucho dinero, pero les dijo que no, que él ya tenía otro trabajo y se fue a Culiacán”, comentó la madre del joven.

Indicó que el hombre que les ofrecía el empleo les dijo que laboraba para una supuesta diputada, pero no dio el nombre y que les ofreció mucho dinero para que trabajaran con él, pero no se detalló de qué se trataba el empleo.

Comentaron que tras perder contacto con su hijo, acudieron ante el Ministerio Público de este puerto para interponer una denuncia para tratar de localizarlo y gracias al apoyo de las autoridades lograron hallarlo la mañana de este jueves y que la persona que lo acompañaba se encuentra detenida para su investigación.

Dijeron que fue en la madrugada de hoy cuando les notificaron que el joven había sido localizado, por lo que se trasladaron ante las autoridades competentes para que se los entregaran.

“Si, desde la madrugada nos avisaron como a las 2 de la mañana y pues inmediatamente nos dejamos venir para Mazatlán para apoyar a mis hermanos y recogerlo, ya lo vimos pero muy diferente como platica mi hermana, con los ojos desorbitados, como si nos lo hubieran drogado, como que nos lo cambiaron”.

Dijeron que solicitarían que se le realizaran estudios al joven para determinar las causas de su comportamiento para que se deslinden responsabilidades y que analizarían si denuncian a la persona que fue detenida al momento de localizar al joven.

Los familiares del joven hicieron un llamado a la población en general para que estén al pendiente de sus hijos con el uso de las redes sociales para evitar que sean víctimas de peronas que buscan hacer daño a los jóvenes y menores de edad, como fue el caso de José Eduardo.

“Que tengan mucho cuidado con sus hijos, nosotros ya recibimos esta mala experiencia de los que nos pasó. afortunadamente no los encontramos vivo”, expresó.