En MazatlÃ¡n, harÃ¡n convenios con comerciantes por uso de electricidad del alumbrado pÃºblico

En Mazatlán, harán convenios con comerciantes por uso de electricidad del alumbrado público

Luis Guillermo Benítez Torres dice que esta situación también es una falta y un problema como el robo del agua potable

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ El uso de la electricidad del alumbrado público también es una falta y un problema como el robo del agua potable, sin embargo, se realizarán convenios con los vendedores para que paguen lo que les corresponde, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Esto ante el señalamiento del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien dijo que algunos comerciantes y ciudadanos se roban la energía del alumbrado público colocando los llamados “diablitos”.

“Vamos a hacer unos convenios porque finalmente ellos van con la intención de ganarse un dinero y lo justo es que paguen la luz que consumen, estamos viendo cómo sería ese convenio”, declaró.

“Los tenemos detectados, principalmente en la Sánchez Taboada, incluso ya hay hasta contactos de luz, lo hemos visto en muchas partes, a nosotros no nos compete lo de la Comisión (Federal de Electricidad), pero sí nos compete a los que se cuelgan de la luz de la ciudad”, comentó.

El Alcalde señaló que este es un problema que se tiene que resolver como el del robo de agua, pues es importante regularizar para que haya buen abastecimiento en las colonias y no falte el uso de este líquido de manera regular.

“Aquí en Mazatlán también y no solo en ese caso (comercios), en muchas colonias, no solo es el problema del agua, no hemos actuado porque queremos ayudar a quienes menos tienen pero si estamos enterados”, dijo.