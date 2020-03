COVID-19

En Mazatlán, Iglesia católica no suspenderá actividades de Semana Santa, hasta el momento

Padre Daniel Arellano dice que los feligreses ya tiene indulto para no asistir a misa los domingos, para quienes no presenten síntomas del coronavirus y deseen asistir, habrá misas cortas

Fernando Espinoza

17/03/2020 | 12:17 AM

La Diócesis de Mazatlán no suspenderá sus ceremonias regulares, pero sí dispensará a quienes no acudan a ellas, incluyendo los domingos y días festivos.

Mario Espinosa Contreras, Obispo de la Diócesis de Mazatlán, dijo que se suman al llamado de la Conferencia del Episcopado Mexicano y para prevenir posibles brotes de COVID-19, dispensa la asistencia de los fieles a las misas dominicales, a las que debe asistirse por precepto, pero los sacerdotes seguirán oficiando.

“Mientras esté la emergencia, no rige el precepto dominical de participar en la sagrada, eso es lo principal, porque como todos sabemos, es uno de los mandamientos de la Iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, entonces, esa norma eclesial queda suspendida y es lo que todos los feligreses deben saber, si alguien no va, no comete falta ni debe tener remordimiento de conciencia, es conveniente que así sea”, expresó.

Invitó a quienes decidan quedarse en casa, escuchar algunas de las misas que se ofrecen en los canales de televisión, rezar el rosario o hacer un viacrucis.

El Obispo explicó que en toda la Diócesis de Mazatlán las celebraciones eucarísticas serán muy sobrias, se evitará que tengan cantos, se va a reducir la estructura, para que se reduzca a media hora, que estén bien ventiladas.

Afortunadamente, dijo, en Catedral de la Inmaculada Concepción hay buena ventilación, y lo mismo sucede en otros templos y se están tomando medidas preventivas, limpieza de bancas y reposabrazos, los pisos y se está ofreciendo gel antibacterial a quienes ingresan a los templos.

Se recomendó, asimismo, que las misas se realicen a puerta abierta, bien ventiladas.

Hasta el momento no ha determinado si habrá o no celebración de la Pascua Juvenil y de Semana Santa, pues esperará a ver cómo se comporta la pandemia.

“Hasta ahorita pensamos que se va a celebrar el triduo pascual, de hecho lo que se habla es para los domingos, entre semana no se ha puesto ninguna determinación, es razonable porque entre semana la participación es menor".

En cuanto al catecismo de niños, comentó que algunas parroquias han decidido no tener hasta que los niños regresen de sus vacaciones; en otros casos se están haciendo al aire libre, en grupos pequeños.

"Afortunadamente en el Sur de Sinaloa no se ha presentado ningún caso, si se llegara a presentar un caso en un municipio, ahí sí, se suspendería todo”, manifestó Espinosa Contreras.

OTRAS RESTRICCIONES EN MISA

- Se omitirán los cantos, menos el de la comunión. Éste puede ser realizado por una persona, no por el coro

- De las dos lecturas, el sacerdote deberá escoger una

- El salmo debe ser cantado, no proclamado

- Se omite el credo y no la oración universal

- Misas de 30 minutos

- Se suprime el lavatorio de pies el Jueves Santo