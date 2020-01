En MazatlÃ¡n, inauguran obra hidrosanitaria y de pavimentaciÃ³n por $6 millones en la Colonia JuÃ¡rez

En Mazatlán, inauguran obra hidrosanitaria y de pavimentación por $6 millones en la Colonia Juárez

Las obras de pavimentación beneficiarán de manera especial a la primaria José Aguilar Barraza, que cuenta con cerca de 400 alumnos que ahora pueden transitar con mayor seguridad para asistir a dicho plantel

Belizario Reyes

09/01/2020 | 11:04 AM

MAZATLÁN._ Obras hidrosanitarias y de pavimentación con una inversión cercana a los 6 millones de pesos en tramos de la Colonia Benito Juárez, en este puerto, fueron inauguradas hoy por la mañana.

"La Colonia Juárez es una de las colonias icónicas de Mazatlán, por alguna razón que tengo una idea, dejaron muchas calles sin pavimentar y se fueron a pavimentar los gobiernos a otros fraccionamientos, a otras colonias y la Colonia Juárez quedó con esas mismas calles olvidadas, porque probablemente ya no representaban votos para ellos", dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en su mensaje en el evento.

"Pero yo siempre lo he dicho, aquí no venimos a buscar votos, venimos a hacer justicia social, ese es el compromiso que tenemos y hacer justicia es pavimentarles la calle a las personas, que tienen viviendo aquí 60 años seguramente, y que nunca habían tenido la oportunidad de tener una calle digna, y no sólo la calle, también las entrañas de la calle... hoy estamos felices porque estamos inaugurando en total obras por aproximadamemente 6 millones de pesos y eso es para festejarse".

El director de Obras Públicas Municipales, Juan de Dios Garay Velázquez, manifestó que las obras de pavimentación que hoy se inauguraron beneficiaron de manera especial a la primaria "José Aguilar Barraza", que cuenta con cerca de 400 alumnos que ahora pueden transitar con mayor seguridad para asistir a dicho plantel.

Precisó que inicialmente se contemplaba pavimentar dos tramos de calles, el de la Ángela Armenta, entre Aguilar Barraza y Mutualismo, y el de la José Aguilar Barraza, entre Novena y Ángel Armenta, pero por petición de los vecinos al Alcalde, se hizo el de la Ángel Armenta, entre Mutualismo y tope de calle, para que todo este tramo se viera con la dignidad que se requiere.

"Aquí se invirtió un total, para resumir en los pavimentos, un monto de un millón 719 mil pesos en números redondos de un presupuesto aprobado de 2 millones 104 mil 981 pesos, esto significa que en estos pavimentos se ahorraron 385 mil 910 pesos, eso significa un ahorro global en los tres tramos de calles de 18.3 por ciento, ustedes sabrán de cuánto eran los moches antes y se sabrán dar cuenta que esos porcentajes que hoy se ahorran, se iban no para más obra pública, sino a otros sitios", continuó Garay Velázquez.

Apuntó que ahí se hicieron 223 metros lineales de pavimento, se construyeron mil 776 metros cuadrados de superficie de pavimento y se construyeron 22 rampas para personas con discapacidad.

El gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Ismael Tiznado Ontiveros, recordó que dicha obra tuvo muchas complicaciones como el no detectarse en su momento una válvula y las cosas no funcionario como deberían, entre otras, pero se superaron dichos sucesos que retardaron la obra.

"Por todo lo sucedido aquí hubo una extensión del monto a invertir, lo cual nos llevó entre las dos calles a tener una inversión de 4 millones 126 mil pesos en estas dos obras en agua potable y drenaje, con un sobregiro de 815 mil pesos debido a todo lo sucedido y a todas las complicaciones", expresó Tiznado Ontiveros.

Correspondió a Ana Beatriz Contreras Mendoza, integrante del Comité de Obras, agradecer este beneficio en el evento realizado a las 8:00 horas en la calle Ángel Armenta.

La directora de la primaria, Rosa Selene Ovalle Osuna, también agradeció la pavimentación y pidió el Alcalde apoyo para mejorar el techo del plantel que gotea en cada temporada de lluvias, la instalación de ventanas nuevas, apoyo en los aires acondicionados y para raspar el patio de ese centro escolar con casi 65 años de antigüedad.

El Alcalde dijo que tomó nota de dichas peticiones para atenderlas en el año que inicia.

Vecinos también pidieron apoyo de pavimentación en otro tramo de la calle Mutualismo.