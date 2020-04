En MazatlÃ¡n, Inegi suspende verificaciones y se molesta su personal

En Mazatlán, Inegi suspende verificaciones y se molesta su personal

Acuden a la institución para que les aclare lo que pasaría con su contrato laboral

Belizario Reyes

04/04/2020 | 12:07 AM

MAZATLÁN._ Al igual que en todo el País, en el sur de Sinaloa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística suspendió las verificaciones hasta que pase la pandemia del Covid-19, lo que generó inconformidad en su personal, que no tiene claro qué pasará con su contrato laboral que vencía el 17 de abril.

El coordinador de verificación del Inegi en la zona sur del estado, Antonio Soto, precisó que lo que fue el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del 2 al 27 de marzo pasado ya concluyó y ese personal ya terminó su contrato, pero ahorita en la región estaban laborando 160 verificadores y son quienes verificaban lo que dejó dicho censo, es una segunda etapa.

“Ahorita es verificación, nosotros vamos verificando lo que fue el censo, eso es nuestro trabajo, la verificación es buscar omisiones, por ejemplo en su momento algún enumerador que le llama o censor no encontró en su domicilio a esa persona y quedó pendiente”, dijo Antonio Soto.

“La segunda es alguna casa que le marcaron deshabitada porque era de renta temporal y cayó gente y no se ha censado hay que hacer el levantamiento”.

Precisó que los verificadores iniciaron su contrato a partir del 23 de marzo y concluía el 17 de abril.

“Ahí concluiría su contrato, pero lógico como es la suspensión no lo van a concluir (en esa fecha), lo van a concluir después, esos días se van a agarrar para después, ahorita no están saliendo a verificar, no se puede por la misma pandemia, a nosotros nos pararon a partir del día 30 de marzo”.

Precisó que los 160 verificadores de la región trabajaban desde Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa, pero a partir del 3 de abril se suspendió dicha verificación y se prevé que las labores se reanuden después del 17 de este mismo mes o hasta que concluya la pandemia del coronavirus, que podría ser en mayo.

“No hay renuncia, es una suspensión que se les está notificando por lo de la pandemia, así dice el papel, no dice renuncia ni nada, hay confusión porque no están enterados y es que se hizo un mitote a nivel nacional por la gente que no había visto el documento”, reiteró Antonio Soto.

Precisó que los días que los verificadores no laboren se les repondrán cuando se levante la emergencia sanitaria.

“Ellos tienen que laborar en cuanto se levante esto, si es el día 2, el día 3, el día 4 de mayo a ellos se les va a notificar con anticipación para que se presenten para renovar para seguir haciendo la labor de verificación porque la verificación no se para, no se cancela, está suspendida nada más”, recalcó el entrevistado.

“En este caso la suspensión es por eso, en el acuerdo, como a ellos se les termina el 17 (de abril el contrato), los días que se suspende del día 3 al día 17 esos días se los van a reponer en mayo, entonces el sueldo ese se les va a recorrer para mayo, eso es lo que es”.

Precisó que al próximo 15 de abril a dichos verificadores se les pagará nada más lo del 1 y 2 de abril que sí laboraron y ya que reanuden su trabajo de verificación cuando pase la pandemia se les pagará lo que trabajen en esa ocasión.

Verificadores consultados dijeron que no sabían cómo estará su situación laboral y este sábado por la mañana fueron citados a la sede de verificación regional del Inegi que está en el Centro de Atención Múltiple 18, en el Fraccionamiento Paraíso, para informarles al respecto de la suspensión por medio de un documento.

En una reunión que tuvieron con el coordinador de verificación de zona les informaron sobre la situación y les dijeron que si no quieren firmar el documento de suspensión de labores mientras pasa la pandemia no lo hagan y si así lo desean pueden proceder legalmente, pero no es una renuncia, sino que nada más se pospone el trabajo por la emergencia sanitaria de la que ninguna de las dos partes es culpable.

Ahí Antonio Soto les reiteró que ante la pandemia no se puede trabajar y tienen que esperar a que pase la misma para reanudar actividades, ya que la verificación no se cancela.