En Mazatlán, inicia construcción de casas para desplazados por violencia

Tras amenaza de marcha y plantón frente a hotel del Gobernador, este domingo se inició con los trabajos en lo que será el Fraccionamiento Sevive

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Tras la amenaza de que este día se realizaría una marcha y plantón frente a un hotel del Gobernador del estado en la Zona Dorada, se inició la construcción de las primeras 50 casas para desplazados por la violencia en el sur del estado que radican en Mazatlán.

En el lugar donde se construyen las viviendas en lo que será el Fraccionamiento Sevive, el Subsecretario de Gobierno, José Joel Bouciéguez Lizárraga, manifestó que en la presente semana se buscará concretar un acuerdo con los dueños la compra de un terreno de entre 6 a 7 hectáreas en El Vainillo paro las personas desplazadas por la violencia de la región que viven en Villa Unión y otras 8 hectáreas de terreno en Concordia para quienes radican en ese municipio.

Algunas de las personas desplazadas pidieron a sus compañeros que no se desanimen pues a tres años que tuvieron que dejar sus viviendas y medios de subsistencia en sus comunidades de origen los han traído en muchas vueltas pues había el compromiso que las primeras 50 casas iban a estar construidas para el pasado 15 de diciembre y no fue así, apenas está comenzando su construcción.

"En lo personal pedirles que no se desanimen, es cierto, muchas vueltas, esto según se iba a terminar para antes del 15 de diciembre tenían que estar las viviendas, nos dicen una cosa, nos dicen otra y si fijan si hubiera sido un mes antes, dos meses se hubiera llenado más de gente, pero la gente qué pasa, se desanima por lo mismo, la gente tiene enfermedades, necesidades y estas vueltas aunque no quieran se gasta y mucha gente se ha desanimado", dijo Yadira "N", representante del Pueblito y comunidades del lado de La Noria.

"Todos tenemos enfermedades, yo tengo dos niños que tienen bronquítis asmático, yo tengo meses que vengo acarreando un problema en un pie de las várices, todos tenemos necesidades, todos, no tenemos dinero, tenemos necesidades, entonces yo les quiero decir que esto no se detenga, que siga y sigamos en la lucha porque si esto no nos une qué vamos a hacer, o sea vamos allá, hacemos marchas, decimos que somos 300, más de 500 familias y qué hacemos, llegamos allá con 100, entonces esto se tiene que unir, yo sé que la gente dice que es pura mentira pero estamos cansadísimos de lo peor que siempre nos dicen lo mismo y eso enfada, harta".

Recalcó que las familias desplazadas no salieron de sus comunidades por querer, sino que fueron forzadas a salir por la violencia.

"Nosotros no nos venimos de allá por querer, es desplazamiento forzado, nadie quiere estar aquí, todos quisiéramos estar en nuestro rancho sin batallar, pero nos vinimos a causa de la violencia, el Gobierno se une con la violencia y quién sufre, los pobres, entonces qué tenemos que hacer, si a mí me dan mi vivienda yo ya me voy, no señores, si a mí me toca vivienda, si no me toca a mí una vivienda y me toca un terreno qué hay que hacer, seguir en la lucha porque atrás tenemos más familia", reiteró

En el caso de quienes provienen de Concordia por la violencia que se presenta desde hace tres años dijeron que desde ese tiempo han estado pidiéndole al Gobierno federal y del estado que los ayude con vivienda, con terreno, con algo.

"Porque nosotros nos venimos de nuestra comunidad,. no nos venimos por gusto, nos venimos por la violencia, porque estaba muy duro y que los hijos de nosotros que no se metieran en problemas, aparte le pedimos al Gobierno que nos ayude, ya estamos en Mazatlán, aquí estamos viviendo y cómo nos vamos a ir para atrás si sigue la violencia ahí, estamos unidos, nada más falta que el Gobierno nos apoye para salir adelante pues no tenemos para comprar un terreno, menos para hacer una casa", expresó Armando "N"

"Yo sí le pido al Gobierno que sí tomaran muy en cuenta que tienen todos los que nos vinimos y yo pienso que nos vinimos no por venirnos nada más, nos venimos por la violencia que estaba, porque nos corrieron algunos, a otros los mataron, fue un desastre",

Ante cerca de 150 personas desplazadas de la región que radican en Mazatlán, Villa Unión y Concordia, el Subsecretario de Gobierno y ex Alcalde de Mazatlán manifestó que el Gobierno del estado va a tomar los compromisos que las circunstancias exigen.

"En este día de hoy pues se están construyendo, se dan cuenta ustedes, las primeras 50 viviendas, estaban ustedes incrédulos y con razón porque habían pasado ya un buen tiempo y no iniciaban los trabajos, pero ya explicó aquí Salvador Reynosa el procedimiento y todo lo que se tuvo que hacer para que se pudieran inicia esas construcciones, pero el compromiso no termina aquí porque son muchas las gentes que tienen necesidad y esto es solamente una parte", añadió Bouciéguez Lizárraga.

Precisó que ya se han localizado cerca de El Vainillo, al sur de Mazatlán, unos terrenos donde hay factibilidad para que ahí se construyan alrededor de 250 a 300 viviendas para desplazados que radican en Villa Unión, van a ser 6 a 7 hectáreas de dos particulares quienes han hecho la oferta de venta al Gobierno del estado y se busca que este mismo lunes se haga una propuesta formal para la adquisición del terreno y después se haría lo mismo con el otro propietario.

Además para el próximo jueves se buscará sostener una reunión con los propietarios de las ocho hectáreas de terreno en Concordia que radican actualmente en la cabecera municipal de Concordia.

"Aquí está la respuesta del señor Gobernador, quiere que sigamos para adelante", reiteró Bouciéguez Lizárraga.

Por su parte el director del Instituto de Vivienda en el Estado de Sinaloa, Salvador Reynosa Garzón, recordó que desde el pasado 13 de octubre inició la limpieza del terreno donde inició la construcción del Fraccionamiento Sevive, cerca de los fraccionamientos Palmarés, Alborada y Rincón de Urías.

"Hoy esta primera etapa que ven aquí, este primer movimiento de plataformas, es la primer manzana,nosotros le llamamos la manzana 1 que colinda directamente con el área de Palmarés, con esta primera plataforma tenemos la capacidad para atender la totalidad de las viviendas que podemos hacer el primer año 2020, estas primeras 50 viviendas estarán siendo colocadas en esta primera parte", subrayó Reynosa Garzón.

"Sin embargo, tenemos también la preparación y el recurso para preparar esta segunda manzana".

Precisó que cada vivienda que se va a construir tendrá un baño completo, un área de cocineta, un espacio de usos múltiples que es sala -comedor, en la entrada un pequeño porche o pórtico y en la parte posterior dos recámaras, cada vivienda tendrá un área de 58 metros cuadrado y a quienes se les asigne van a tener la posibilidad de ampliar en planta alta.