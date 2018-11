En MazatlÃ¡n, inicia operaciones el Consejo Mexicano Pro Derechos Humanos

En Mazatlán, inicia operaciones el Consejo Mexicano Pro Derechos Humanos

Atenderá a la ciudadanía mazatleca y de la región sur del estado las 24 horas

Belizario Reyes

16/11/2018 | 12:47 AM

La oficina del Consejo Mexicano Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, fue inaugurada este viernes en la Colonia Montuosa, para atender a las personas que hayan sido violentadas en sus derechos humanos.

El presidente de dicho Consejo, Manuel Ardines Osuna, expresó que en ese lugar se atenderá de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, además de quienes por teléfono al 6691508030 hagan llegar alguna afectación a esos derechos y garantías se les estará dando la atención, pero en general el servicio se brindará las 24 horas del día a quien lo necesite.

Dio a conocer que trabajarán dos abogadas y cuatro abogados.

"Aquí en Mazatlán hay una marcada violación a los derechos humanos y a las garantías fundamentales (por lo) que se requiere trabajar en ese rubro, pero más que nada se requiere la demanda de la sociedad para actuar", continuó Ardines Osuna.

"En todas las esferas sociales se están dando las violaciones, los trabajadores no están siendo, algunos, asegurados, se les violan sus derechos fundamentales, no teniendo Seguro, obviamente no tienen derecho a una casa habitación, y el Seguro (Instituto Mexicano del Seguro Social) tiene que redoblar esfuerzos para evitar que se dé la corrupción en ese lugar, es una dependencia federal, y vamos a trabajar en ese tenor, en ese sentido en tantas instituciones que se demanden que están siendo arbitrarias en cuanto a la violación a los derechos humanos a las personas en cualquier parte de Mazatlán, del municipio, del estado, de la nación o internacionalmente".

A la inauguración de la oficina también acudió el Vicefiscal Regional en la zona sur del estado, Cruz Alejandro Flores Salazar, entre otras autoridades civiles y militares.