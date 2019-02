En MazatlÃ¡n, lanzan campaÃ±a de difusiÃ³n para crear ciclistas responsables

En Mazatlán, lanzan campaña de difusión para crear ciclistas responsables

Tras la puesta en marcha del programa Muévete Chilo, Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal pretende concientizar a los ciclistas

Fernanda González

MAZATLÁN._ Con la puesta en marcha del programa Muévete Chilo, Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal lanzó una campaña de difusión para crear ciclistas responsables.

Del recurso aplicado para el sistema de bicicleta pública, 350 mil pesos se destinan a la campaña de comunicación.

Personal de prensa de esta dependencia llamó a los interesados en usar las bicicletas verdes, VBike, que están colocadas sobre la Avenida de Mar, a informarse sobre las reglas básicas del ciclista.

“Estamos en redes y en Radio Sinaloa por lo pronto, con videos e imágenes en todas las redes”, se informó.

Dentro de la campaña de difusión no sólo se enlistan las reglas básicas para usar las VBike, si no también para usarla correctamente; por ejemplo, se llama a respetar las señales de tránsito y a no usar la bicicleta sobre las banquetas; también se informa que el ciclista tiene derecho a ocupar un carril completo en el arroyo vehicular y a mantener distancia de los vehículos motorizados.

La primera fase del programa Muévete Chilo, Sinaloa se inauguró el viernes en Mazatlán, de la Avenida del Mar a la Rafael Buelna, esperándo que en los próximos meses se amplíe el polígono turístico hasta Olas Altas y el Centro Histórico, y posteriormente se integre el Parque Lineal.

En la píramide de la movilidad, el ciclista ocupa el segundo lugar de importancia, después del peatón.

La Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, en su Artículo 8, marca que el peatón tiene preferencia, seguido por los ciclistas, luego los usuarios de transporte público y por último a los usuarios de vehículos motorizados, usuarios de transporte de carga y usuarios de maquinaria agrícola.

La página web oficial es Www.Muevetechilo.mx y en Facebook se puede encontrar como Muévete Chilo Sinaloa, al igual que en Instagram.