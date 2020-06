En MazatlÃ¡n, las playas siguen cerradas y ya han retirado mÃ¡s de 8 mil personas: SSPM

En Mazatlán, las playas siguen cerradas y ya han retirado más de 8 mil personas: SSPM

El semáforo sigue en rojo por Covid-19 en el municipio, por esta razón las playas seguirán cerradas hasta nuevo aviso; también se mantienen cerradas Olas Altas y Paseo del Centenario

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ A poco más de dos meses que iniciara la restricción en el acceso a las playas de Mazatlán, se han retirado a 8 mil 679 personas, así lo indicó el Comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal, Gonzalo Magallanes Romero.

Además también se mantiene el cierre del Paseo Olas Altas y Paseo del Centenario por parte de agentes de la Policía de Tránsito Municipal.

Magallanes Romero precisó que las playas de Mazatlán continúan cerradas al público, y que mientras el municipio se mantenga en el semáforo rojo, como medida de prevención a la pandemia por coronavirus, esta medida seguirá implementándose.

El agente policial lamentó que de manera local sigan registrándose casos positivos de Covid-19 en el municipio, y reiteró que por ello es que no están permitidas las reuniones en domicilios o centros sociales, ni acudir a las playas o el malecón, indicó vía telefónica.

“Las instrucciones son muy claras, no debe haber personas en las playas, seguimos con el semáforo rojo, las playas continúan cerradas, desde la Isla de la Piedra hasta playa Oceánica que es nuestra jurisdicción. Es una orden a nivel nacional. Nosotros a diario invitamos a la gente a mantener la distancia, inclusive cuando vemos grupos en algunos de los espacios públicos del área del Malecón, los dispersamos, los invitamos a que se retiren. En el último reporte llevamos ya registradas a 8 mil 679 pesos que retiramos de las playas en lo que va de estos dos meses que iniciamos esta medida de prevención”, dijo Magallanes Romero, vía telefónica.

Cabe destacar que de un acumulado de 8 mil 679 personas que han sido retiradas de las playas desde el 3 de abril hasta la fecha, 26 personas han sido detenidas por no hacer caso a la autoridad o reinciden.

Magallanes Romero invitó a turistas y locales a colaborar con esta medida, y no asistir a las playas ni lugares de uso común.

Además este domingo se notó que se mantiene cerrado el Paseo Olas Altas y el Paseo del Centenario, como medida para evitar que automovilistas y paseantes se aglomeren en estas dos zonas que son puntos de renunión para muchas personas locales y visitantes.

“Invitamos a toda la gente, no solo a los locales, si no también a los turistas porque ya hay turistas de cerca, de algunas partes del Estado y de lugares cercanos, a que nos ayuden a seguir las indicaciones de no entrar a las playas, no circular por el malecón, no aglomerarse, no debe haber más de 10 personas en un solo lugar, a la gente que viene a correr o trotar al malecón los estamos pasando a la banqueta de enfrente, y es necesario que traigan cubrebocas”, dijo Magallanes Romero.

Agregó que hasta el momento no hay fecha definitiva de cuándo cambiará esta medida.

“Hasta ahora no tenemos indicaciones de algún cambio, no sabemos hasta cuando vamos a seguir con estas medidas”.