En Mazatlán, llaman a motociclistas a invertir más en su seguridad

Roberto Jaime Rodríguez informa que en el puerto han aumentado los accidentes viales donde participan motociclistas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ En los dos primeros meses del año se han registrado tres personas muertas por accidentes de tránsito en este municipio, pero la semana pasada se incrementaron los percances en que participaron motociclistas, por lo que se les exhorta a invertir más en su seguridad, dijo el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

"Nosotros aquí en Mazatlán llevamos tres muertos nada más en lo que es accidentes de tránsito de aquí de la localidad, sin embargo, sí ha habido accidentes con el motociclista, la semana pasada estuvo fuerte el número de accidentes de motociclistas, ahorita estamos trabajando mucho con ellos de recomendarles que traigan la luz prendida (en la noche) porque eso les ayuda a que los puedan ver mejor, a que traigan casco protector", añadió Jaime Rodríguez en entrevista.

"Y los estamos invitando para que adquieran rodilleras, coderas, esqueletos de plástico, huantes, porque eso ayuda mucho a que un derrape, una caída pues las lesiones sean de menos consideración, entonces estamos trabajando con el motociclista en las personas que se acercan a los trámites de licencia para informarles y educarlos de esta manera sobre el conocimiento vial y ellos contribuyan a una seguridad personal".

Añadió que los elementos de la Policía de Tránsito Municipal no le piden a los conductores de motocicletas que traigan coderas, esqueletos de plástico porque no lo marca la ley.

"Pero también es recomendable que ellos lo usen, que ellos busquen la manera de cómo protegerse más, entonces hubo muchos accidentes la semana pasada con el motociclista y hemos estado trabajando de esta manera con la gente que se acerca y a través de los medios de comunicación que sepa el que usa una motocicleta que el casco ayuda mucho, pero si se protege un poquito más es mejor", recalcó el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán.

Expresó que también se han registrado accidentes de automovilistas, pero en un sólo día (dos días) la semana pasada hubo entre 10 y 12 accidentes de motociclistas, el lunes y martes, y siempre se ha buscado que sean menos las personas que se accidenten o que pierdan la vida en accidentes de tránsito.

"Ya vemos que la mayoría de los motociclistas traen casco de seguridad, casi podemos decir que el 99.99 por ciento lo usa, sin embargo, uno que otro trae casco que no es para motociclistas, que son cascos que ya caducaron y que tendrían que traer cascos certificados que les ayuden a proteger la vida, porque si está agrietado, si no sirven las correas con las que se ajustan a la cabeza o el acojinamiento que amortigua el golpe pues no sirve de nada, entonces realmente eso es lo que estamos cuidando para que disminuyan un poco las lesiones y en su caso también los accidentes de tránsito", subrayó Jaime Rodríguez.

También dijo que la gente que se traslada de Mazatlán a algunas poblaciones o que a veces sale de excursión, que van a diferentes zonas rurales, como el caso de las rodadas como le llaman ellos, se les pide que siempre usen su carril correcto sobre las carreteras, que lleven la luz prendida, si van en grupo que se vayan alternando en un sólo carril para que ellos mismos vayan generando su espacio y que los mismos automovilistas se los respeten.

Además deben manejar con los límites de velocidad permitidos, no exceder los límites de velocidad, estar en sus cinco sentidos porque a veces van a un convivio a algún poblado y consumen cerveza y este tipo de condiciones pues ya no son apropiadas para conducir un vehículo, más un vehículo que es de riesgo.

"Siempre estar en sus cinco sentidos y de alguna manera a los pasajeros que llevan pedirles que lleven el casco bien abrochado, que los instruyan para que el mismo pasajero participe en el traslado correcto, porque a veces el mismo pasajero te puede tumbar de la motocicleta, por eso hay que instruirlo y hay que orientarlo cómo se debe de mover, en qué condiciones se debe agarrar de la moto para que no cree una gravedad diferente al movimiento y pueda generar caerse de la moto tanto el conductor como el pasajero", reiteró Jaime Rodríguez.

"Invitar al motociclista a que contribuya más con su seguridad, que le invierta un poquito más a su protección, cascos en condiciones aceptables, correctas, seguras, que sean de motociclista y que traigan la luz prendida, que es muy importante para que los automovilistas lo puedan ver".

De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación de Educación Vial en Mazatlán, en todo el 2019 se registraron 52 muertes por accidentes de tránsito en este municipio y en todo el 2019, por el confinamiento por la pandemia del Covidq-19 disminuyó esa cifra y se presentaron 28 muertes en todo ese año, mientras que en lo que va del 2021 se han registrado tres decesos.