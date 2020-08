En Mazatlán, lluvia retira plantón de pescadores frente a Conapesca

Los pescadores informan que contemplan reinstalarlo en lunes para continuar con su protesta por el precio del diésel

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical "Hernan" hicieron que los pescadores de altamar retiraran ayer por la tarde el plantón que mantenían frente a la Conapesca, pero si no les dan respuesta positiva a su demanda de subsidio al diésel marino lo reinstalarán el lunes.

"Como estaba lloviendo y no iban a lograr nada, estaban haciendo plantón al edificio nada más se retiraron, no había gente, no había nada (funcionarios dentro del edificio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca)", dijo el pescador Francisco Javier Contreras.

Reiteró que ante esa situación y por las fuertes lluvias que se presentaban, los cerca de 80 a 90 pescadores que se encontraban en el lugar decidieron levantar el plantón cerca de las 18:00 a 18:30 horas del viernes.

Pero añadió que hasta el momento no han tenido respuesta positiva por parte del Gobierno Federal en su demanda de subsidio al diésel marino para que la flota pesquera pueda salir a la próxima temporada de capturas que inicia en septiembre, tampoco les han dado respuesta a la exigencia de vigilancia contra la captura ilegal del camarón.

Dijo que de esto último se espera que la tarde de este sábado el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, informe algo al respecto.

Tanto Francisco Javier Contreras como otros pescadores consultados manifestaron que si no les dan respuesta positiva a sus demandas es probable que el próximo lunes cerca de las 10:00 horas vuelvan a instalar el plantón frente a Conapesca, ubicada entre las avenidas Camarón Sábalo y Del Tiburón, entre la Zona Dorada y el Fraccionamiento Sábalo Country.

Manifestaron que como aún no se ha dado el subsidio al diésel marino como en años anteriores aún no se está arreglando a muchos barcos de la flota camaronera.

Si no se otorga el subsidio, esta sería la primera vez que los barcos no salgan vía la pesca, dijeron, en otras ocasiones por cuestiones normales como la proximidad de un huracán se tienen que regresar algunos días, pero esta vez sería no salir toda la temporada.

"Si no salen los barcos tendríamos que ver qué hacemos, algo tenemos que hacer", expresó el pescador Francisco Javier Contreras, quien tiene 40 años dedicándose a dicha actividad.

Hoy por la mañana la explanada del edificio de la Conapesca se encontraba sola, mientras que en los muelles del Parque Industrial Alfredo Bonfil algunos trabajadores hacían reparaciones en algunos de los cerca de 500 barcos que componen la flota camaronera de Mazatlán, la mayoría atracados en esa zona.