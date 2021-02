En Mazatlán, mamá de paciente con cáncer pide que no se posponga nuevamente su tratamiento

María Margarita Baltazar dice que el mal que padece su hijo ha empeorado a causa de los retrasos que ha sufrido su tratamiento

Belizario Reyes

NAZATLÁN._ Que no se posponga nuevamente por falta de medicamentos el tratamiento de su hijo en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social nuevo de Mazatlán porque eso agrava el cáncer en los huesos que tiene, pidió públicamente la señora María Margarita Baltazar Ramírez, vecina de este puerto.

Dio a conocer que a su hijo Santiago Efraín Baltazar Ramírez, de 21 años de edad, se le diagnosticó en agosto pasado cáncer en los huesos etapa cuatro, avanzado, y tuvo sus dos primeras terapias de ciclo bien, pero hubo una de un mes de atraso, lo que lo puso peor.

"Hubo una de un mes de atraso, la cual lo puso peor, el tumor creció más en el pecho del lado izquierdo, me decían que tenía que llamar cada semana para ver si llegaba medicamento y no llegó en un mes, era el día 4 de noviembre la aplicación y fue hasta el día 18 de diciembre que se le aplicó la quimioterapia, todo es por vía intravenosa, porque no había medicamento fue el atraso de un mes", añadió la señora María Margarita.

"Me dieron cita ahora para enero, el día 18, vuelto a marcar y otra vez no hay medicamento, entonces me dijeron que hasta el 25 y el 25 sí hubo quimioterapia, ahorita está programado para el 22 de febrero, espero en Dios que otra vez no me vayan a decir que no hay, porque ya ahorita lo vio la oncóloga, está empeorando, ahorita la oncóloga me acaba de decir no permita que vuelva a ver atraso en una fase porque él es el perjudicado, que entiendan eso".

Reiteró que ya habló con el director del hospital cuando se presentó el mes de atraso y le daban largas por teléfono, diciéndole que no hay personal en Hermosillo donde hacen las mezclas, aparte de que no hay medicamentos, por lo que pidió que le enviaran a su hijo a otro hospital donde sí se tiene medicamento, pero la respuesta que le dieron fue que no se podía hacer eso.

También dijo que el cáncer que tiene su hijo es un caso único en Mazatlán, aunque sí hay en otras partes del país, pero sabe que varios pacientes de otro tipo de cáncer tampoco les dan el medicamento que necesitan y si lo compran por su cuenta facturándolo a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social tardan muchos meses para que les repongan ese dinero.

Por ello reiteró el llamado a las autoridades del hospital para que se tengan los medicamentos para las terapias de su hijo, pues comprarlos por su cuenta resultan muy caros y personas que así lo han hecho llevan meses sin que el IMSS les reembolse el dinero.